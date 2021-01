Grasdorf

Ein aufmerksamer Anwohner und die Feuerwehr haben am Sonnabend, 30. Januar, verhindert, dass ein Steg in Grasdorf von der Strömung der Leine weggespült wurde. Ein Grasdorfer hatte gegen Mittag gemeldet, dass der neue Steg am Ufer nahe der Ohestraße bedenklich schief stehe und fast unter Wasser sei. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

„Die Anlage ist noch in Bau, ein Bauzaun sichert die Treppe und den Steg gegen das Betreten“, sagt Senft. Mit zehn Helfern und drei Fahrzeugen eilte die Ortsfeuerwehr Laatzen zur Einsatzstelle. „Zur Unterstützung vom Wasser aus wurde an der Brücke Talstraße mit der Drehleiter das Rettungsboot zu Wasser gelassen.“ Der Steg sei so fest gewesen, dass er sich nicht umdrehen ließ. „Mit Seilen wurde das schwimmende Teil gegen ein Wegspülen durch die starke Strömung gesichert.“

Die Feuerwehrleute versuchen vom Rettungsboot aus, den Steg zu sichern. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft )

Nach mehr als einer halben Stunde gegen 13 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden, den etliche Spaziergänger, Jogger und Kinder mit Schlitten vom Ufer sowie der Fußgängerbrücke aus verfolgten.

Von Andreas Zimmer