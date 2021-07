Hunderte Kinder und Jugendliche sowie Lehrkräfte der Albert-Einstein-Schule in Laatzen haben am Dienstag kurzzeitig alle Gebäude verlassen müssen. Grund: Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst – offenbar mutwillig.

Die Ortsfeuerwehr Laatzen war am Dienstagvormittag außer an der AES auch noch in Hemmingen-Devese gefordert. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)