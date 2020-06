Feuerwehr rettet gleich mehrere Vögel

Laatzen

Zu gleich mehreren Tierrettungen sind die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Rethen in den vergangenen Tagen ausgerückt. Gerufen wurden sie unter anderem wegen mehrerer Krähen, einer Entenfamilie sowie eines Falken.

Eingegriffen haben die Tierretter unter anderem auf der Terrasse der Wohnscheibe am Laatzener Marktplatz. Die Bewohner sorgten sich um die noch jungen Küken einer Entenfamilie, die im zwölften Obergeschoss in schwindelerregender Höhe geschlüpft waren. Die herbeigerufene Feuerwehr wilderte die neun Küken samt Entenmutter in die Leinemasch aus, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Auch retteten die Einsatzkräfte eine Krähe, die aus dem Nest gefallen war, und eine Taube mit verletztem Flügel.

Anzeige

Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Rethen fangen vor einem Wohnhaus in Alt-Laatzen eine Krähe ein. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Weitere NP+ Artikel

Am Freitag gegen 16 Uhr rief zudem ein besorgter Anwohner der Straße Am Heckenweg in Alt-Laatzen bei der Feuerwehr an. „Eine Krähe saß humpelnd in der Hecke, fliegen war nicht möglich“, berichtet Senft. Das Einfangen in der Hecke, auf dem Carport und in einer Tanne schlug zwar fehl, aber auf einem nahen Garagenhof sei es dann geglückt. Der große schwarze Vogel wurde leicht blutend und verletzt in die Tierärztliche Hochschule gebracht.

In den Tagen zuvor fanden die Tierretter im dritten Obergeschoss eines Hauses einen regungslosen Falken.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf