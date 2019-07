Laatzen

Zu zwei Einsätzen ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Wochenende gerufen worden. Am Sonnabend gegen 18.25 Uhr rückten nach Auskunft von Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft zwei Fahrzeuge mit zehn Feuerwehrleuten nach Alt Laatzen aus: An der Gottfried-Keller-Straße stand eine Hecke in Flammen.