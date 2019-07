Ingeln-Oesselse

Zu zwei kleineren Flächenbränden sind die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehr Ingeln-Oesselse am Montagnachmittag ausgerückt. Um 15.20 Uhr heulten im Doppeldorf die Sirenen und riefen die Feuerwehr auf den Plan: An zwei Stellen brannten an den Straßen Grasflächen und Zweige im Graben. An der Regionsstraße in Richtung Hotteln standen etwa zehn Quadratmeter Grasnarbe am Straßenrand in Flammen, und nahe der Kleingärten Richtung Bledeln brannten Zweige und Buschwerk am Straßenrand, berichtet Stadtfeuerwehr-Sprecher Gerald Senft.

War Zigarette die Ursache?

Mit dem mitgeführten Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug konnten die Brände schnell gelöscht werden. Nach 30 Minuten seien die zehn Helfer mit ihren drei Fahrzeugen bereits wieder eingerückt. Die genaue Ursache ist unbekannt. „Vermutlich haben achtlos weggeworfene Zigaretten die Flammen entzündet“, sagt Senft.

In Mecklenburg-Vorpommern bekämpfen derzeit Hunderte Feuerwehrleute großflächige Waldbrände. Vor dem Hintergrund der Katastrophe mahnt die Laatzener Feuerwehr eindringlich zur Vorsicht. Zu beachten seien folgende Punkte:

Achtung Waldbrandgefahr: Das sollten Sie beachten

• Beachten Sie das Verbot für offenes Feuer in Wäldern; dies gilt auch für Grillfeuer – nutzen Sie nur ausgewiesene Grillplätze.

• Ebenso ist es grundsätzlich nicht erlaubt, in den Wäldern zu rauchen.

• Werfen Sie keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster.

• Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur. Trockene Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren und Auspuffrohre entzünden.

• Werfen Sie in Wald und Flur keine Flaschen weg. Glasscherben oder Flaschensplitter können wie ein Brennglas wirken und ein Feuer auslösen.

• Halten Sie die Zufahrten zu Wäldern frei – sie sind wichtige Feuerwehrzufahrten und Rettungswege für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und anderer Hilfsdienste. Beachten Sie unbedingt die Park- und Halteverbote.

• Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über die Notrufnummer 110.

