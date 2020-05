Laatzen

Wegen zwei vermeintlicher Brände ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Donnerstag nahezu zeitgleich gefordert gewesen. Zunächst ging um 16.37 Uhr ein Alarm aus dem Alten- und Pflegeheim am Schubertweg ein, wo die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nur zwölf Minuten später rief eine Bewohnerin der Straße Lange Weihe wegen eines piependen Rauchwarnmelders an.

Die ausrückenden Fahrzeuge seien schnell umgeleitet und beide Einsatzstellen angefahren worden, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Ursache für den Qualm in der Senioreneinrichtung war ein zu lange in der Mikrowelle erhitztes Körnerkissen, das zu rauchen begonnen hatte. In dem Mehrfamilienhaus an der Langen Weihe hörten die Helfer ein schwaches Piepen, das nach einigen Minuten verstummte. Feuer oder Rauch wurden nicht entdeckt werden.

Von Astrid Köhler