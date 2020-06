Rethen

Einen kleinen Vogel haben die Spezialisten von der Feuerwehr in Laatzen am Sonntagmittag auf großer Not befreit. Wie Laatzens Feuerwehrsprecher Gerald Senft berichtet, kam der Tiernotruf gegen 12.50 Uhr vom ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Rethen: „Hier steckt ein Vogel in der Dachverkleidung fest und kann sich nicht bewegen", hieß es. Sofort rückten der in Rethen stationierte Gerätewagen-Tier und ein weiteres Fahrzeug aus.

Und tatsächlich: In einem Spalt in der Dachverkleidung steckte ein Spatz und versuchte durch heftiges Flügelschlagen aus seiner misslichen Lage zu entkommen, schaffte es aber nicht. Durch einen Lehrsaal und über installierte Leitern gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach.

Von oben versuchten sie ganz vorsichtig, den kleinen Vogel an der Ecke aus dem Spalt im Blech zu befreien. Schließlich konnte das Tier von der Einsatzstelle davonflattern. Wie und wo er den Weg unter das Blech gefunden hatte, konnte nicht geklärt werden. Gegen 13.30 Uhr machten auch die Rethener Feuerwehrleute die Flatter.

