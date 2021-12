Alt-Laatzen

Ausgelaufene Salpetersäure sorgte am Freitagmittag für einen Feuerwehrgroßeinsatz auf dem Gelände der CG Chemikalien an der Ulmer Straße in Alt-Laatzen. „Als wir um 13.26 Uhr verständigt wurden, hieß es, dass sich noch ein Mitarbeiter im Gefahrenbereich aufhalten soll“, berichtet der stellvertretende Stadtbrandmeister Florian Paetz. Da Salpetersäure auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend wirkt und die entstehenden Dämpfe giftig sind, fuhren die Feuerwehren aus Laatzen, Gleidingen und Rethen sowie der Gefahrgutzug zum Einsatzort.

CG ist einer der größten Chemikalienhändler Deutschlands. Auf dem Betriebsgelände an der Ulmer Straße lagern zwischen 7000 und 8000 Tonnen Chemikalien, darunter Säuren und Laugen, Lösemittel, Feststoffe und Spezialchemikalien. Als 2012 Salpetersäure wegen eines defekten Schlauches ausgelaufen war, hatte sich eine gelbe Giftwolke über Laatzen gebildet.

Säure auf der Kleidung

Am Freitag kam es allerdings nicht soweit – im Gegenteil: „Es stellte sich heraus, dass beim Umfüllen etwas Salpetersäure ausgelaufen war, die ein Mitarbeiter auf die Kleidung bekommen hatte“, berichtet Paetz. Der Mitarbeiter sei von seinen Kollegen bereits dekontaminiert und anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden. Da der Arbeitsbereich von der CG Chemikalien gut gesichert ist, sei die ausgelaufene Säure aufgefangen worden. „Wir mussten also gar nicht mehr tätig werden.“

Die Feuerwehren Gleidingen und Rethen sowie der Gefahrgutzug wurden schnell zurückbeordert. Die Feuerwehr Laatzen fuhr indes gleich weiter zum nächsten Einsatz: Sie rückte zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Tür in der Wülferoder-Straße in Laatzen-Mitte aus.

Von Stephanie Zerm