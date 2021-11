Laatzen-Mitte

Die Hallen und Gebäude auf dem Gewerbegelände des Eigentümers Aurelis an der Karlsruher Straße 14 stehen größtenteils leer. Nur die Autovermietung Sixt ist dort noch vertreten und genau deren Mitarbeiter haben am Freitagmittag eine Rauchentwicklung in dem separat stehenden Flachdachgebäude gemeldet. Um 12.45 Uhr alarmierten sie die Feuerwehr.

Als die 20 Helfer mit ihren Fahrzeugen eintrafen, hatten die vier Beschäftigten die von der Autovermietung genutzten Räume bereits verlassen. „Vor Ort roch es tatsächlich stark angebrannt“, bestätigte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Während zwei Trupps unter Atemschutz das Büro betraten und die Lage erkundeten, verlegten die übrigen Einsatzkräfte Wasserschläuche und brachten einen Verteiler in Stellung.

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die verqualmten Räume, während andere Feuerwehrleute Schläuche verlegten und den Löscheinsatz vorbereiteten, der am Ende aber nicht benötigt wurde. Quelle: Gerald Senft (Stadtfeuerwehr)

Zu Löschen gab es jedoch nichts. Auch die genaue Quelle der Rauchentwicklung konnten die Helfer nicht ausmachen, jedoch haben sie eine Vermutung. In dem Technikraum für die Gewerbehallen, der in dem Flachdachgebäude unmittelbar an die Autovermietung angrenzt, habe sich ein Gerät stark aufgeheizt, berichtete der Feuerwehrsprecher: Der Frostwächter für die Sprinkleranlage. Womöglich habe etwas auf dem Gerät gelegen, das sich entzündete und abbrannte. Andere mögliche Ursachen fand auch der später zurate gezogene Hausmeister nicht. Gegen 13.25 Uhr kehrten die Angestellten an ihren Arbeitsplatz zurück und die Feuerwehr rückte wieder ein.

Von Astrid Köhler