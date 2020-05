Im Laatzener Klinikum Agnes Karll hat es am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz mit Spezialwerkzeug gegeben. Das Bein eines Covid-19-Patienten war in einem Bettgitter eingeklemmt und angeschwollen. Unter Aufsicht des Klinikpersonals legten die Helfer die nötige Schutzkleidung an und befreiten den Mann.