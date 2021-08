Die Ortsfeuerwehr Rethen ist am Sonntagabend wegen eines Brandes auf einem Stoppelfeld in die Nähe der Laatzener Bahntrasse ausgerückt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, die Ursache aber war zunächst unklar.

Neun Helfer der Ortsfeuerwehr Rethen waren am Sonntagabend an den Löscharbeiten in der Verlängerung der Meineckestraße beteiligt. Quelle: Feuerwehr Rethen (Leine)