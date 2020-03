Ingeln-Oesselse

Durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn konnte am Dienstag ein Küchenbrand in Ingeln-Oesselse früh eingedämmt werden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war in der Küche eines Einfamilienhauses an der Straße Kleiner Kamp kurz vor 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war heißes Fett, das sich beim Kochen in einer Pfanne entzündet hatte. Laut Polizei seien die Bewohner daraufhin ins Freie geflüchtet.

Als die um 17 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits von einem Anwohner unter Kontrolle gebracht worden. Der Mann hatte mit einem Pulverlöscher die Flammen erstickt. Die Feuerwehr suchte den Bereich mit einer Wärmebildkamera ab, löschte Brandnester und blies den Rauch aus dem Gebäude. Personen wurden nicht verletzt, in der Küche entstanden Schäden an der Dunstabzugshaube und Teilen der Schränke. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Ingeln-Oesselse, Gleidingen und Laatzen.

Die Feuerwehr warnt eindringlich davor, sich bei Bränden selbst in Gefahr zu bringen. „Die entstehenden Brandgase sind bereits in kleinen Mengen giftig und können Schäden im menschlichen Körper verursachen“, sagt Sprecher Oliver Reiche. Im Ernstfall seien damit nicht nur Gefahren für das eigene Leben, sondern auch für das der Retter verbunden.

Von Johannes Dorndorf