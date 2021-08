Laatzen-Mitte

Die Sommerschule der Leine-VHS findet in diesem Jahr zwar nicht statt – dafür hat aber die Ferienschule ihren Betrieb aufgenommen. Die Teilnehmer haben dabei die freie Wahl, wann sie kommen: Einige bleiben nur einen Tag, andere werden vermutlich die gesamte unterrichtsfreie Zeit hier verbringen – zumindest drei Stunden am Tag.

An diesem Vormittag kommen die Teilnehmer zunächst einmal im Sitzkreis im Erdgeschoss des VHS-Gebäudes zusammen, schließlich kennen noch nicht alle die Namen des anderen. Danach geht es ans Spielen und Lernen. Ziel sei es, dass die Teilnehmer auf der einen Seite den Schulstoff aufholen, auf der anderen Seite die Ferien spielerisch genießen, berichten Tatsiana Haranovic, Agid Bajo und Nerouz Marwan. „Außerdem sind viele Kinder aus arabischsprachigen Ländern mit dabei“, erzählt Bajo. Sie sollen dort ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Hula-Hoop-Reifen machen allen Teilnehmern Freude: Sevas (v.l.), Lasa, Lawi und Danya. Quelle: Janna Silinger

Programm kann sich coronabedingt noch ändern

Die Kinder erzählen hingegen begeistert vom Fußballspielen. Davon, wie sie nach der vielen Bewegung an der frischen Luft immer Eis essen, wie sie mit den Dozenten zusammen basteln. Bei ihnen steht definitiv der Spaß im Vordergrund. „Ich komme sehr gern hier her“, sagt die achtjährige Rumet zufrieden. Damit steht sie nicht allein da.

Die beiden ältesten Mädchen in der Gruppe sind Danya und Sevas (17 und 18). Beide kommen aus dem Irak und freuen sich besonders, heute an der Zirkusklasse teilzunehmen – und schnappen sich gleich Hula-Hoop-Reifen. „Das haben wir in unserer Heimat auch immer geübt“, erzählt Danya glücklich. Außerdem hoffen die zwei, dass es in diesem Jahr noch einen Schwimmkurs gibt.

Lawi (v.l.), Abeer, Danya und Rumet nehmen begeistert an der Zirkusklasse teil. Quelle: Janna Silinger

Doch die konkreten Programmpunkte stehen noch nicht 100-prozentig fest, erzählt Haranovic. Wegen der sich ständig ändernden Regeln sei das momentan schwierig. Dennoch ist sie zufrieden mit der Teilnahme und der offenen Art der Kinder, von denen sich einige – trotz großer Altersunterschiede – bereits angefreundet haben.

Viele Plätze sind noch frei – die Teilnahem ist kostenlos

Wahrscheinlich geht es noch in den Zoo, es gibt eine Biberführung und einen Malkurs, es sollen aber auch mal Mathekenntnisse und Medienkompetenz geschult werden. Ein ziemlich buntes Programm, was unter dem Namen „Lernräume“ läuft und vom Bundesministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird, erzählt Heike Ermisch von der Leine-VHS.

Schon nach wenigen Tagen sind bei der Ferienschule viele Fotos entstanden. Quelle: Janna Silinger

Im Vorfeld hatte es in der Laatzener Politik Diskussionen um eine Sommerschule gegeben, die das Lernen noch weiter in den Fokus gerückt hätte. Das Angebot war jedoch nicht zustande gekommen – auch, weil die Stadtverwaltung und die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe im Rat Zweifel angemeldet hatten, ob ein solches Angebot überhaupt angenommen würde.

Für die Kinder ist das Angebot an der VHS kostenlos. Und es sind noch einige Plätze frei. Wer Interesse hat, kann seine Kinder jederzeit persönlich in der Geschäftsstelle (täglich von 10 bis 12 Uhr, Senefelderstraße 19) anmelden. Die Schüler können dann eine beliebige Anzahl von Wochen oder Tagen an der Ferienschule teilnehmen.

Von Janna Silinger