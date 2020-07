Für Kinder mit Beeinträchtigungen und deren Familien waren die vergangenen Monate eine besondere Belastung: Die Betreuung daheim ist intensiver als bei vielen anderen. Deshalb wurde die Ferienbetreuung an der Freien Martinsschule in Laatzen-Grasdorf nun von zwei auf vier Wochen verlängert.

Paul zeigt Jesse, wie sie am besten die Kugeln in eine der Murmelbahnen in der Turnhalle der Freien Martinsschule einwirft. Quelle: Janna Silinger