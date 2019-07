Wenn der Blutspendedienst Springe in den nächsten Tagen und Wochen Konserven in norddeutsche Kliniken liefert, dann können auch einige aus Laatzen dabei sein. Beim zweitägigen Sondertermin im Leine-Center zählte das DRK eine Rekordbeteiligung von 127 Spendern am Montag und 132 am Dienstag.