Laatzen-Mitte

Hat sich die Stadt bei der Umgestaltung des ehemaligen Marktteichs verplant? Die fast abgeschlossenen Bauarbeiten auf der Fläche zwischen Markt- und Pestalozzistraße sind deutlich teurer geworden als bislang bekannt. Nach Angaben der Verwaltung stiegen die Kosten um weitere 150.000 Euro – vor allem wegen des Untergrunds. Als neue Gesamtsumme nennt die Stadt nun eine Summe von 830.000 Euro.

Boden muss ausgetauscht werden – für 100.000 Euro

Hauptposten bei der Kostensteigerung ist laut Verwaltung der Austausch des Untergrunds für die Beton-Sitzelemente und das Gehwegpflaster. Die Stadt hatte für das Auffüllen des bisherigen Teichs Material verwendet, das bei früheren Bodenaushüben angefallen und auf dem Kompostplatz Rethen zwischengelagert war. „Der Boden hatte keinen ausreichenden Verdichtungsgrad“, heißt es nun im Rathaus. Deshalb habe das Material nach dem Auftrag erneut ausgehoben und durch Grobschotter ersetzt werden müssen. Erst dann konnten die Sitzelemente aufgestellt und die Wege gepflastert werden. Allein diese Arbeiten hätten 100.000 Euro zusätzlich gekostet.

Firma muss Schlamm entsorgen

Hinzu kommen Mehrkosten bei der Entsorgung des Marktteichschlamms in Höhe von 50.000 Euro. „Da im Marktteich offenbar auch Müll entsorgt wurde, haben sich Giftstoffe wie Schwermetalle im Schlamm abgelagert“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Dadurch wurden Grenzwerte für den Gehalt am sogenannten gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) und Sulfat überschritten: Der Schlamm sei so nicht weiter verwendbar und müsse von einer Fachfirma als sogenannter „nicht gefährlicher Abfall“ entsorgt werden.

Aber hätte der Austausch des Baugrunds nicht vermieden werden können? „Die Verdichtungsfähigkeit des Bodens hängt stark von dessen Wassergehalt ab“, erläutert Brinkmann. Grund für die Probleme sei letztlich das Wetter gewesen: Das Material wurde gesiebt und während des Winters in Rethen gelagert. Vom damaligen Dauerregen sei der so aufgelockerte Boden jedoch stark durchnässt worden, so dass er nach dem Transport nach Laatzen-Mitte nicht mehr tragfähig genug war. „Die zu diesem Zeitpunkt effektivste Variante war, den Boden aufzubringen und an den notwendigen Stellen wieder bis zu zwei Meter tief auszukoffern“, sagt Brinkmann. Hätte die Stadt das Material abtrocknen lassen, wäre der Zeitplan zu stark verzögert worden.

Erneute Kostensteigerung

Kritiker der Neugestaltung dürfen sich in ihrem Protest bestärkt fühlen: Laatzens Ortsrats- und Ratspolitiker im Mai/Juni 2017 hatten völlig überraschend alle bis dahin bekannten Pläne, einen verkleinerten Teich anzulegen, über den Haufen geworfen, um Kosten zu sparen. Damals war von 450.000 Euro für die Neugestaltung die Rede, der Erhalt einer verkleinerten Wasserfläche war mit 580.000 Euro kalkuliert. Im August 2018 wurde die Summe für die Parkfläche dann wegen Auflagen der Naturschutzbehörde auf 574.000 Euro nach oben korrigiert.

Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es nun hingegen, dass sich die Gesamtkosten auf 830 000 Euro belaufen – teils wegen der aktuellen Mehrkosten, teils unter Berücksichtigung von Planungsarbeiten und Untersuchungen, die schon vor Beginn der aktuellen Planung und der Bauarbeiten angefallen seien. Die Teichlösung wäre allerdings noch teurer gewesen, versichert die Stadt auf Nachfrage.

Arbeiten sollen im September enden

Immerhin: Verzögert hätten sich die Arbeiten durch den Bodenaustausch nicht, versichert die Stadtverwaltung. Sie werden voraussichtlich am 20. September beendet, kündigt Brinkmann an. Ende Oktober sollen dann noch Bäume gepflanzt werden. Die Eröffnung der neuen Fläche sei für die Woche ab dem 11. November geplant.

Unterdessen hat die Gemeinschaft Freier Wähler vorschlagen, denTeich nach einem Laatzener Ehrenbürger zu benennen.

Lesen Sie auch:

Umgestaltung von Marktteich wird teurer

Abbruch des Marktteichs hat begonnen

Marktteich-Anwohner protestieren gegen Pläne der Stadt

Von Johannes Dorndorf