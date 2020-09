Rethen

Wenn Dutzende Kinder morgens mit dem Tretroller oder Fahrrad zur Grundschule Rethen kommen, dann müssen sie bisher einmal ums Gebäude herumfahren, um diese sicher abzustellen. Dabei ist die Zahl der Bügel für die aktuell 290 Grundschüler begrenzt. Künftig sollen sie ihre Zweiräder auch vor der Schule anschließen. Die Stadt will auf dem in der Folge eines Vorfalls vor einem Jahr stillgelegten Parkplatz neben der Schule Haltebügel installieren. Damit sollen gleich mehrere Probleme auf einmal entschärfen werden.

Der 17. September 2019 ist vielen im Ort noch präsent. An dem Tag hatten zahlreiche vor der Schule stehende Autos von wartenden Eltern einen Rettungseinsatz behindert. Ein Kind hatte einen allergischen Schock erlitten und brauchte dringend ärztliche Hilfe. Diese kam schließlich noch rechtzeitig. Dennoch hatten Schule, Stadtverwaltung, Polizei und Politiker daraufhin diverse Änderungen gefordert und beschlossen. So wurden Schilder mit Halte- und Durchfahrtsverboten aufgestellt und das Einfahren in die bis dato als Parkplatz dienende einstige Stichstraße zur Hildesheimer Straße untersagt.

Bis zu zwölf Haltebügel und drei Stellplätze

Der Bereich, in dem bis vor einem Jahr zu den Hol- und Bringzeiten regelmäßig Autos standen oder mitunter gefährlich nahe an den vorbeilaufenden Kindern rangierten, soll künftig als Parkplatz für Tretroller und Fahrräder dienen. Der Platz reiche für bis zu zwölf Haltebügel, erklärte der Leiter des städtischen Fachbereichs Bauen, Jürgen Pagels, jüngst im Ortsrat. Dass Autofahrer das Durchfahrtsverbot ignorieren, wie es laut Schulleitung bis heute vorkommt, sei dann nicht mehr möglich. Darüber hinaus will die Stadt direkt am Steinweg und der alten Stichstraße sowie mit Abstand zu den künftigen Haltebügeln drei sogenannte Senkrechtparkplätze für Autos einrichten.

Die ehemalige Stichstraße neben der Grundschule Rethen ist seit einem Jahr nur noch für Fahrradfahrer und Fußgänger freigegeben. Autos dürfen dort nicht mehr fahren oder gar parken. Quelle: Astrid Köhler

Die Stellplätze seien vorrangig für kurzzeitige Besuche in der Schule gedacht, sollten aber grundsätzlich allen Autofahrern offen stehen, waren sich Ortsrat und Stadtverwaltung einig. Von 8 bis 18 Uhr werde die Parkzeit mit Parkscheibe auf zwei Stunden begrenzt. Die beim Vorfall 2019 zugeparkte Rettungszufahrt zum Schulgelände werde durch die Stellplätze nicht behindert, ergänzte Stadtrat Axel Gürning auf Nachfrage. Vor weiten Teilen der Grundschule wurde vergangenen Oktober bereits ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Vorarbeiten für Schulerweiterung

Unterdessen haben die Vorarbeiten für die Schulerweiterung begonnen. Wegen der Gesamtschülerzahl muss das Gelände über zwölf Stellplätze für die Lehrkräfte verfügen – entsprechend der Bauordnung ist es einer pro 30 Kinder. Die Parkplätze würden im Bereich der auf einer ehemaligen Hofstelle abzureißenden Scheune errichtet, teilte die Stadt Laatzen mit. Zwar hatte die Gruppe SPD/Grüne sich dafür ausgesprochen, den Verkehr im Ortskern eher zu reduzieren als zusätzlichen dorthin zu lenken, doch biete sich nur diese über die Thiestraße erreichbare Fläche an, sagte Stadtrat Axel Grüning. 24 Fahrbewegungen am Tag brächten aber auch keine Unruhe.

Die Vorarbeiten für die Erweiterung der Grundschule Rethen haben begonnen. Nördlich des Gebäudes mit dem Uhrenturm sollen der dritter Trakt sowie der Parkplatz für die Lehrkräfte entstehen. Quelle: Astrid Köhler

Erweiterung soll bis Mitte 2022 fertig sein Die Grundschule Rethen wird demnächst um einen dritten Gebäudetrakt erweitert. Dieser entsteht nördlich des Hauptgebäudes mit dem markanten Uhrenturm, wobei dafür auch die Teilfläche einer ehemalige Hofstelle bebaut wird. Die Vorarbeiten sind laut Stadt bereits abgeschlossen. Ein Ausgrabungsteam habe einige Scherben auf dem künftigen Baufeld freigelegt und mitgenommen. Diese würden nun im Landesamt für Denkmalpflege untersucht. Der Zeitplan gelte unabhängig von den Grabungen. Wie die Verwaltung am Freitag auf Nachfrage erklärte, ist der Abriss der alten Scheune zum Jahreswechsel geplant. Im Frühjahr 2021 beginne dann der Hochbau, so Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal 2022 alles fertig sein wird.“ Die Grundschule Rethen sollte eigentlich schon ab 2014 erweitert werden. Wegen des Brandes in einer AES-Turnhalle verschob die Stadt das Projekt. Danach kam es unter anderem wegen der Flüchtlingskrise zu weitern Verzögerungen. Die reinen Baukosten für die Erweiterung bezifferte die Stadt zuletzt mit knapp 5 Millionen Euro.

Die Haltebügel auf der früheren Stichstraße sollen nach Angaben der Stadt bis zur nächsten Ortsratssitzung installiert sein. Das Gremium tagt das nächste Mal am Dienstag, 17. November.

Von Astrid Köhler