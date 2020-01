Feuerwehreinsatz in Laatzen-Rethen: Mehrere Menschen haben am Dienstagnachmittag in der Aldi-Filiale an der Hildesheimer Straße über Reizungen ihrer Atemwege geklagt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt. Die Ursache ist noch nicht bekannt.