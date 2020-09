Laatzen-Mitte

Sie sollen bei den Schülern und Eltern für gesunde Ernährung und ein regelmäßiges Frühstück werben: 12.000 Bio-Brotboxen verteilt der gleichnamige Verein derzeit gratis an die Erstklässler von 194 Schulen in der Region Hannover. Am Dienstag gaben die Organisatoren die gelben Plastikbehälter, die jeweils einen Apfel, einen Bio-Brotaufstrich, eine Safttüte, einen Fruchtriegel, einen Teebeutel sowie einen Zoo-Gutschein für Kinder enthalten, an die Erstklässler der Laatzener Grundschule Im Langen Feld aus.

Mit einer großen Aktion an der Grundschule Im Langen Feld in Laatzen werben die Helfer der Bio-Brotbox für eine gesunde Ernährung und ein regelmäßiges Frühstück für Kinder.

„Wir erleben immer wieder, dass Kinder und Jugendliche ohne Frühstück in die Schule kommen“, sagte die Schirmherrin Bettina Wulff. „Mit nüchternem Magen können sie sich aber nicht so gut konzentrieren.“ Mit der gelben Box wollen die Organisatoren Anreize schaffen, damit sich Eltern morgens Zeit nehmen, gemeinsam mit den Kindern zu frühstücken oder ihnen etwas Gesundes mitzugeben. Auch hat der Verein auf seiner Internetseite www.biobrotboxhannover.de Tipps zur gesunden Ernährung für Eltern und Lehrer eingestellt.

Die Weiterführung der Aktion sei in diesem Jahr eine besondere Herausforderung gewesen, sagte der Vorsitzende Matthias Rönicke. Wegen der Corona-Regelungen hatten am Sonnabend nur 42 statt der sonst rund 120 ehrenamtlichen Helfer etwa zehn Tonnen Lebensmittel in die Brotboxen gepackt. „Es ist verrückt, was die geleistet haben“, sagte er.

