Laatzen-Mitte

Für Kai Eggerts neun und elf Jahre alten Kinder und Tausende andere in Niedersachsen begann am Montag die Schule. Für den Gleidinger selbst war es der erste Tag als Bürgermeister von Laatzen. Und der Wechsel von den Familienferien in den Alltag an der Spitze von Rat und Verwaltung konnte kaum gegensätzlicher sein. Von früh bis spät jagte ein Termin den nächsten – und folgte eine Gesprächsrunde auf die nächste.

„Ich freue mich darauf, Bürgermeister zu sein und viele neue Menschen kennen zu lernen“, sagt Eggert. Erst am Morgen erhielt er die Schlüssel ausgehändigt, anschließend nahm er die für ihn vorbereitenden Geräte entgegen: Telefon, iPad und Notbook. „Alles funktioniert, ich bin jetzt erreichbar.“ In den Stunden vor dem Pressetermin zur Mittagszeit hat der 45-Jährige sich mit seinem engsten Team vertraut gemacht und die ersten Kleingruppengespräche mit Beschäftigten aus dem Leitungsteam geführt: „Ich habe jetzt schon gemerkt, was für ein gutes Team hier ist.“

In den wenigen Augenblicken zwischen zwei Terminen erhielt der Bürgermeister von Sekretärin Andrea Güllner einen dezenten Laatzen-Anstecker mit goldfarbiger Umrandung ans Revers gesteckt. Eigentlich bevorzuge er Silberfarben, gesteht Eggert, doch Güllner und weitere Umstehende bestätigen ihm, jener in Goldfarbe passe perfekt zu seinem Sakko.

Gold- oder Silberfarben? Sekretärin Andrea Güllner wählt mit Bürgermeister Kai Eggert die passende Anstecknadel der Stadt Laatzen für das Sakko aus. Quelle: Astrid Köhler

Das Büro selbst ist am ersten Tag wie zu erwarten noch weitestgehend kahl. „Ich bin dabei einzuziehen“, sagt Eggert lachend und zeigt auf einen dunklen Rollkoffer neben dem Sideboard an der Wand. Unter anderem bringt er den Teller mit ins Büro, den sein Großvater Kurt Grobe 1980 zu seinem Abschied als Bürgermeister von der Stadt Laatzen erhielt.

Was er an seinem ersten Tag noch alles vorhabe? So einiges, sagt Eggert, und schiebt das iPad mit dem Kalendereinträgen über den Tisch. Von 8.15 Uhr – der Schlüsselübergabe – bis abends um 20 Uhr – einer internen Schulung für neue Gremienmitglieder – ist der Tag voll, und gibt es nur kurze Pausen. Er sei volle Terminkalender und lange Tage gewöhnt, versichert Eggert, der aus der Wirtschaft kommt, unter anderem in China gearbeitet hat und als Seiteneinsteiger das Amt an der Stadtspitze antritt. Gerade weil vieles neu sei, freue er sich auf die kommenden Aufgaben, die Menschen und Institutionen. Er wolle für jeden erreichbar sein und als Teil des Teams wie auch als Entscheider daran mitwirken, dass die Stadt mithilfe von Rat und Verwaltung voran kämen.

Schon der Großvater von Kai Eggert, Kurt Grobe, war Bürgermeister von Laatzen, von 1974 bis 1980. Zu seinem Amtsabschied erhielt er seinerzeit einen Teller, der unter anderem von dem Stadtdirektor Erich Panitz sowie dem späteren Landtagspräsidenten Jürgen Gansäuer (seinerzeit CDU-Fraktionsvorsitzender in Laatzen) unterschrieben war. Quelle: Stadt Laatzen

Nach seinen Ziele für die nächsten 100 Tage gefragt, sagt Eggert, die Themen Müllproblematik, Verkehr und die digitale Verwaltung stünden ganz oben auf seiner Agenda. Diese erforderten aber auch mehr Zeit als bis Anfang Februar. Als nächstes ginge es daher zunächst um den Austausch von Ideen, wobei Laatzen das Rad nicht neu erfinden müsse, sondern von anderen Kommunen und Bundesländern profitieren könne. Vor allem Bayern und NRW hätten interessante Ansätze auch für digitale Lösungen in Form von Apps.

Treffen mit Mitarbeitern

Den 800 Beschäftigten der Stadt will sich Eggert möglichst schnell persönlich vorstellen. Da an eine zentrale Aktion pandemiebedingt gerade nicht zu denken ist, gebe es wohl Veranstaltungen für mehrere Gruppen. Am liebsten würde er auch zeitnah die verschiedenen Standorte der Stadtmitarbeiter kennenlernen. Ob der Fülle seines Kalenders sei Letzteres aber nur auf längere Sicht möglich. Der ersten große offizielle Termine von Bürgermeister Eggert wird die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates der Stadt Laatzen am Donnerstag, 4. November, sein.

Von Astrid Köhler