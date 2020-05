Die SPD-Abteilung Rethen/Gleidingen nutzt das aktuelle Kontaktverbot in der Corona-Krise und bietet ihre Bürgersprechstunde ab sofort auch als Onlinekonferenz an. Bei der Premiere am Montag trug der erste Laatzener sein Anliegen vor – zum Naturschutz. Die Partei erwägt, das Angebot zu etablieren.