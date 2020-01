Es kommt Leben in die Bude: Erste Mieter ziehen am Rethener Winkel ein

Laatzen-Mitte

Der Strandkorb steht schon auf der Dachterrasse bereit, auch wenn der Umzug an sich noch nicht erledigt ist. Ernesto Nebot und seine Frau Klaudia gehören zu den ersten Mietern in den Neubauten am Rethener Winkel. Jetzt überreichte ihnen Jens Schönwälder von der Immobilienfirma GWH symbolisch ein Geschenk zur ersten Wohnungsübergabe. Der erste Bauabschnitt auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Rentenversicherung ( DRV) neigt sich damit dem Ende zu.

90 Wohnungen sind in dem Quartier entstanden, das auch von der Langen Weihe aus zugänglich ist. Sie verteilen sich auf vier Gebäuderiegel und haben eine Wohnfläche von insgesamt 6061 Quadratmetern. Je Riegel, von den Bauplanern als Zeilen bezeichnet, führen zwei Eingänge zu je elf Wohnungen – 26 mit zwei Zimmern und 64 Drei-Zimmer-Wohnungen.

Nebot, nicht nur als Mieter beim Übergabetermin, sondern auch als stellvertretender Bürgermeister der Stadt, freut sich auf die neue Wohnung. „Für uns stand fest, wir wollen nicht weg von Laatzen“, so Nebot, der auch Rethener Ortsbürgermeister ist. „Hier ist die Infrastruktur gut, die Enkelkinder gehen zur Albert-Einstein-Schule.“ Auch wenn der abgedeckte Strandkorb schon umgezogen ist – den Rest der Möbel wird das Ehepaar erst im Laufe dieses Monats in den Rethener Winkel bringen. Da sie sich von einem Haus auf nun zwei Zimmer, Wohnküche, Bad mit 67 Quadratmetern verkleinern, lässt sich das Ehepaar Zeit.

Erste Konzepte gab es seit 2012

Die ersten Überlegungen, wie das Gelände der DRV erschlossen werden könnte, habe man bereits 2012 geäußert, sagt Christoph Winkler von Mohrenfels, Geschäftsführer der Baugesellschaft Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) aus Stade. „Wir hatten von Anfang an ein partnerschaftliches und unterstützendes Verhältnis zur Stadt Laatzen und wurden mit offenen Armen aufgenommen“, sagt der Prokurist lobend. Auch mit Altlasten habe man während der Bauzeit kaum zu tun gehabt. Das alte Gebäude der DRV sei wie vereinbart „sach- und fachgerecht“ abgebrochen worden.

Letztlich habe man im dreistelligen Bereich mehr Wohnungen realisieren können als ursprünglich geplant. Rund 85 Prozent der Bauten seien fertiggestellt, die nächsten Gebäudezeilen sollen zum 1. Februar und 1. März übergeben werden. Bei der GWH, die als Vermieter der Einheiten auftritt, geht man davon aus, dass die Vermarktung im April abgeschlossen sein wird. Dann beginnt der zweite Bauabschnitt mit weiteren 88 Wohnungen, die zwischen Ende 2020 und Sommer 2021 fertig werden sollen.

Vermieter achten auf sozialverträgliche Auswahl

Für die Stadt sind das gute Nachrichten. Laatzen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, der Wohnungsbestand hingegen nur leicht. Es wohnen rechnerisch also mehr Menschen auf gleicher Fläche. Das Quartier am Rethener Winkel ist zwar kein öffentlich geförderter Wohnungsbau, doch eine „sozialverträgliche Auswahl“ sei den Vermietern trotzdem wichtig, so GWH-Vertreter beim Termin. Die Wohnungen sind bedarfsgerecht, zum Teil rollstuhlgerecht, und kosten 10 Euro pro Quadratmeter als Kaltmiete.

Bereits bezogen sind die Eigentumsobjekte, die ebenfalls zum Quartier gehören. Diese Reihenhäuser sind seit rund einem Jahr bewohnt. Ebenfalls fertig ist der Spielplatz zwischen den Mehrfamilienhäusern, hier sind nur noch Restarbeiten zu erledigen. Auf dem gesamten Gelände sind mit Ende aller Arbeiten dann 12.670 Quadratmeter an neuer Wohnfläche entstanden.

