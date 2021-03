Laatzen-Mitte

Die Erich-Kästner-Oberschule informiert angehende Fünftklässler und ihre Eltern über ihr Angebot. Am Mittwoch, 24. März, bietet die Oberschule in der Zeit von 18 bis 19 Uhr einen Onlineinformationsabend an. Wer teilnehmen will, kann sich per E-Mail an die Adresse oberschule@ekslaatzen.eu wenden. Wie Schulleiter Sven Hinzpeter mitteilt, sendet die Schule dann den Link für die Teilnahme zu.

Von Johannes Dorndorf