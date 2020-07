Laatzen-Mitte

Sven Hinzpeter nimmt bei der Ausgabe der Abschlusszeugnisse kein Blatt vor den Mund. „Ich bin ehrlich zu Ihnen: Ich finde es sehr befremdlich und für die jungen Erwachsenen sehr schade, dass wir das heute unter diesen Bedingungen machen müssen“, sagt der Schulleiter, als er am Freitagmittag vor in Dreiergruppen aufgestellten Stühlen im Forum der Erich-Kästner-Oberschule steht. Die Hausmeister hatten die Sitzgruppen bereits am Donnerstag mit Maßband im 1,5-Meter-Abstand aufgestellt, am Freitag sitzt dort jeweils ein Oberschüler mit seinen Eltern. Alle tragen Masken: die Schüler, ihre Gäste und auch die Lehrer und der Schulleiter.

„Uns wurden zahlreiche Dinge auferlegt, damit wir euch hier und heute verabschieden können“, sagt Hinzpeter. Neben Abstandsregeln sowie Mund- und Nasen-Schutz wurde die Anzahl der Begleitpersonen auf höchstens zwei reduziert. Am Eingang zum Forum überprüft Schulassistent Sibhgat Ahmad die Gästeliste. Wie bei einem All-Inclusive-Urlaub verteilt er Einlass-Armbänder an die registrierten Besucher. Die Schule musste sogar einen Sitzplan erstellen, damit im Falle einer Corona-Infektion nachvollzogen werden kann, wer an welcher Stelle gesessen hat. „Das gibt uns das Gesundheitsamt so vor“, sagt Hinzpeter. „Wir wollen euch aber trotzdem den Raum geben, dass ihr euch vernünftig von der Schule verabschieden könnt. Auf Umarmungen oder Handshakes werdet ihr allerdings verzichten müssen.“

„Euer Abschlussjahr geht in die Geschichte ein“

Damit sich die Schüler aus den verschiedenen Klassen nicht begegnen, werden die Verabschiedungen räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Die Hauptschüler bekommen ihre Zeugnisse bereits am frühen Vormittag im Musikraum – klassenweise , und aus Platzgründen ohne Begleitung. „Die Klassenlehrer zeigen aber trotzdem Fotos und Videos aus den vergangenen Jahren und können sich gebührend von ihren Schülern verabschieden“, sagt die didaktische Leiterin Kirstin Schultz-Müller. Den Schülern gegenüber macht sie deutlich, dass auch die Lehrer dieses Schuljahr nie vergessen werden. „Euer Abschlussjahr 2020 geht in die Geschichte ein.“

Lehrer tragen Schutzhandschuhe

Die Realschüler erhalten ihre Zeugnisse mittags im Forum. Als aus den Boxen „The Final Countdown“ ertönt, holen die Klassenlehrer Stefanie Müller-Raddatz und Alexander Bohlen die Absolventen einzeln auf die Bühne. Für die Übergabe haben sie sich aus Hygienegründen Schutzhandschuhe übergezogen. Anstatt sich die Hände zu geben, tippen sich Lehrer und Schüler zur Begrüßung mit den Fußspitzen an – was sich als sympathische Geste erweist, symbolisiert sie doch das gute Verhältnis der Schulgemeinschaft.

„Trotz aller Hindernisse habt ihr die Prüfungen gemeistert, ihr könnt sehr stolz auf euch sein“, lobt Hinzpeter. Das sehen auch die Absolventen so. „Ich bin sehr froh, eine Schülerin dieser Klasse zu sein“, macht Aylin Oflaz, Klassensprecherin der 10R1, in ihrer Rede deutlich. „Wir haben das gemeinsam geschafft.“ Mit einem Notendurchschnitt von 1,79 ist Oflaz zugleich Jahrgangsbeste. Schulleiter Hinzpeter betont, dass die Schüler ihren Abschluss nicht nur feiern dürfen, „ihr sollt und müsst ihn sogar feiern, denn dies ist ein wichtiger Abschnitt in Eurem Leben“.

Bei der Verabschiedung der Klassen 10R2 und 10R3 wird sogar noch ein Video eingespielt, in dem die Lehrer Jens Konerding und Alexander Maihack Reinhard Meys „Über den Wolken“ in einer umgedichteten Version präsentieren. „Oh, nach der Schule, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, singen die beiden mit Gitarrenbegleitung. In den Strophen blicken sie auf die vergangenen Jahre und den Schulalltag zurück – und nehmen noch einmal die Corona-Auflagen aufs Korn.

Von Daniel Junker