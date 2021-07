Laatzen-Mitte

Die Entlassungsfeier für die 46 Abiturientinnen und Abiturienten des Erich-Kästner-Gymnasiums begann mit einem kleinen Fauxpas: Bürgermeister Jürgen Köhne begrüßte die rund 100 Anwesenden in der Sporthalle am Freitagabend zunächst als Gäste der Albert-Einstein-Schule – bis ihm der Fehler auffiel und er ihn flugs korrigiert. Die Schülerinnen und Schüler nahmen es mit Humor, an flexible Umstellungen sind sie schließlich gewöhnt. Der erste G9-Jahrgang nach der Umstellung auf die 13-jährige Schulzeit in Niedersachsen ist zugleich der erste Jahrgang, der ein ganzes Schuljahr lang die unterschiedlichen Szenarien und Herausforderungen wegen des Coronavirus bewältigen musste.

Haben ihr letztes Schuljahr unter Corona-Bedingungen absolviert: Die Abiturientinnen und Abiturienten des Erich-Kästner-Gymnasiums 2021. Quelle: Tobias Lehmann

Immerhin: Wegen der niedrigen Infektionszahlen konnte wenigstens die Entlassung mit gelockerten Bestimmungen über die Bühne gehen. Die Schülerinnen und Schüler saßen alle eng beieinander und mussten auch keine Maske tragen, da sie als eine Kohorte gelten. Die Eltern nahmen hingegen getrennt von ihnen im hinteren Teil der Halle Platz. Köhne wünschte den Absolventen schließlich, dass sie mit den in der Schule gesammelten Grundlagen mutig und entschlossen in die Zukunft gehen können.

„Stehen Sie auf, wen Ihnen was nicht gefällt“

Zukunftswünsche waren noch viele zu hören. Schulleiterin Ulrike Mensing sagte zu den Abiturienten: „Passen Sie sie nicht zu sehr an, sondern malen Sie mutig Ihr Bild in den Rahmen der Welt mit den Farben, die Ihnen gefallen. Stehen Sie auf, wenn Ihnen etwas nicht gefällt.“ Deutsch-Tutor Tobias Franz formulierte die Parole: „Seid laut, seid unbequem, streut Sand ins Getriebe! Wenn Ihr nichts verändert, wird sich nichts verändern.“

Schulleiterin Ulrike Mensching ruft die Absolventinnen und Absolventen in ihrer Rede dazu auf, sich nicht zu sehr anzupassen . Quelle: Tobias Lehmann

Englisch-Tutorin Sabine Perk sagte, dass dies der erste Jahrgang in der „Geschichte des Unterrichts“ sei, der eine Aufgabe komplett freiwillig in Shakespeare-Englisch verfasst habe, was sie immer noch beeindrucke. Physik-Tutorin Sigrun Otte-Spille erinnerte daran, dass dieser Jahrgang wegen des Coronavirus auf eine Studienfahrt verzichten musste. „Das ist bitter und tut mir leid.“ Oberstufenkoordinator David Freyer betonte das Positive der Krise. „Wenn jemand von Euch später Bundesgesundheitsminister oder -ministerin werden sollte, weiß er oder sie bereits, was man anders machen könnte.“

Schüler und Schülerinnen bedanken sich bei den Lehrkräften

Die Schülerrede hielt Jasmin Dunia. Sie lobte den Zusammenhalt innerhalb des Jahrgangs. „Wir haben uns immer wieder gegenseitig zugerufen, dass wir es schaffen. Und wir haben uns durchgesetzt und durchbissen und es schließlich geschafft.“ Dunia bedankte sich auch bei den Eltern und Lehrkräften. „Wir haben das Abitur auch deshalb bestanden, weil Sie alle an uns geglaubt haben“, sagte sie. Die Schülerinnen und Schüler verteilten schließlich Blumensträuße als Dankeschön an die Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule.

Schulleiterin Ulrike Mensching (von links) gratuliert den besten Schülerinnen des Jahrgangs Julia Urich, Kim-Chi Vu und Dana Löhlein. Oberstufenkoordinator David Freyer schließt sich an. Quelle: Tobias Lehmann

Nach musikalischen Zwischenspielen von Lehrer Michael Becker und der Schülerin Kim-Chi Vu sowie einem Auftritt der Showdance-AG war es schließlich soweit: Die Tutoren vergaben die Zeugnisse an die Schülerinnen und Schüler. Besonderes Lob gab es für die drei besten des Jahrgangs: Dana-Marina Löhlein, Julia Urich und Kim-Chi Vu. Alle drei haben das Abitur mit 1,0 bestanden.

Von Tobias Lehmann