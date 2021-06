Laatzen-Mitte

Die Zehntklässler des Erich-Kästner-Gymnasiums können bereits zum zweiten Mal nicht ins polnische Kreisau fahren, um sich dort mit Schülern des Lyzeums Klodawa zu treffen: Pandemiebedingt sind Schulfahrten auch in diesem Jahr nicht möglich. Um den seit 2012 bestehenden Kontakt zur Schule im zentralpolnischen Klodawa weiterhin aufrecht zu erhalten, haben die beiden Häuser die Begegnungen deshalb ins Internet verlegt. „Wir wollten etwas unternehmen, damit der Austausch nicht brach liegt“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anneliese Schmidt, die damals den Kontakt zum Lyzeum Klodawa hergestellt hatte.

Seit Anfang der Woche diskutieren 15 Laatzener und 15 polnische Schüler nun täglich zwei Stunden per Videokonferenz über Umweltthemen und andere Dinge, die die Jugendlichen beschäftigen. „Dies ist ein guter Weg, um die Zusammenarbeit trotz Corona fortzusetzen“, sagt Lehrerin Iwona Cmielewska, die das Projekt in Klodawa koordiniert.

Die EKG-Schüler kommen zunächst gemeinsam in einem Klassenraum mit den Jugendlichen aus Klodawa per Online-Konferenz in Kontakt. Quelle: Daniel Junker

Am Montag stand zunächst ein gemeinsames Kennenlernen auf dem Plan: Die polnischen Schüler hatten einen virtuellen Rundgang durch ihre Schule erarbeitet und den Laatzenern auf diese Weise ihr Gymnasium vorgestellt. Im Anschluss lernten sich die Jugendlichen in Kleingruppen näher kennen. „Wir wurden in zufällig zusammengesetzte Zweier- bis Vierergruppen aufgeteilt und haben über unsere Hobbys, Haustiere, das jeweilige Schulsystem und andere Dinge gesprochen“, berichtet die 16-Jährige Marietta. „Danach haben wir uns darüber ausgetauscht, was die jeweiligen Schulen für den Umweltschutz tun“, ergänzt Chiara (15).

Schüler tauschen sich über Umweltschutz aus

Ihre Ergebnisse protokollierten die Schüler in einem Padlet – einer Art schwarzem Brett im Internet, auf das alle eingewählten Schüler Zugriff haben. Die Präsentationen hatten die Schüler im Vorfeld erarbeitet. „Über das gemeinsame Lernen und die Gespräche lernt man auch die andere Kultur etwas näher kennen“, sind sich Chiara und Marietta einig. „Persönlich wäre das zwar noch schöner, aber man bekommt auch so einen gewissen Einblick.“

Noch bis Donnerstag diskutieren die Schüler insbesondere über nachhaltige Entwicklung. Bei den täglichen Workshops sprachen sie über Projekte, die die Jugendlichen an ihren Schulen umsetzen. So hatte das EKG 2018 zum Beispiel einen Tag der Umwelt eingeführt, an dem sich nahezu alle Klassen der Sekundarstufe I beteiligten. Zudem beschäftigen sie sich mit Problemfragen im Kontext des Ökosystems Wattenmeer und sind in einer Bienen-AG aktiv. Für das Engagement hatte die Landesschulbehörde dem Gymnasium 2019 ein Zertifikat für nachhaltiges Handeln ausgestellt.

„Der Austausch eignet sich sehr gut, um von den anderen zu lernen“, sagt Suad. Das Online-Format habe besser funktioniert, als sie es im Vorfeld für möglich gehalten habe. „Es hat sich seltsamerweise nicht komisch angefühlt, mit fremden Schülern per Videokonferenz auf Englisch ins Gespräch zu kommen“, berichtet die 17-Jährige. „Man kennt das so nicht, und es gab vorher durchaus Bedenken.“ Diese seien aber unbegründet gewesen.

Private Kontakte entstehen gleich am ersten Tag

Auch private Kontakte seien entstanden. „Wir haben schon die eine oder andere Anfrage über Social Media bekommen“, freut sich Suad. Dies sei eine gute Vorbereitung auf den Austausch im nächsten Schuljahr: Dann sollen die am aktuellen Projekt beteiligten Schüler im polnischen Kreisau eine Woche lang real aufeinander treffen. „Wir haben das Projekt für die elften Klassen geöffnet“, sagt Anneliese Schmidt. Die Fahrt im Juni 2022 sei bereits gebucht.

Bei den Treffen im nahe Breslau gelegenen Kreisau liegt ein Schwerpunkt seit jeher in der Aufarbeitung der deutsch-polnischen Geschichte. „Wir sprechen darüber, was wir voneinander lernen können“, sagt Schmidt. Bei den Treffen steht auch der gemeinsame Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers auf dem Programm.

Von Daniel Junker