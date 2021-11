Gleidingen

Neben der Budenstadt vor dem Leine-Center und dem Weihnachtsmarkt der IGV Gleidingen ist in diesem Jahr noch ein dritter Weihnachtsmarkt in Laatzen geplant: Der Erdbeerhof in Gleidingen lädt für Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Dezember, erstmals zum „Weihnachtszauber“ ein. Rund 20 Aussteller präsentieren ihr Angebot in der großen Scheune, den ehemaligen Pferdestallungen und auf der Hoffläche an der Triftstraße, kündigt der Erdbeerhof an.

Kunsthandwerk, Glühwein und Kinderaktionen

Geboten würden unter anderem Kunsthandwerk, Glühwein- und Essensstände, Kinderaktionen, ein Karussell und eine weihnachtlich Fotobox. Auch Weihnachtsbäume können die Besucher erwerben.

„Wir hoffen, dass das alles hinsichtlich der Corona-Hygienemaßnahmen funktioniert“, sagt Inhaber Bendix Meyer. Der Zutritt erfolge unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln. Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonnabend gibt es von 14.30 bis 18 Uhr Kasperletheater-Aufführungen und ab 18.30 Uhr Live-Musik. Für Sonntag sind von 13 bis 16 Uhr Aktionen mit der Ortsfeuerwehr Gleidingen geplant. Der Eintrittspreis von 3 Euro ist auf Getränke anrechenbar.

