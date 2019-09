Elterntaxis behindern Rettungseinsatz in Grundschule Rethen

Laatzen - Elterntaxis behindern Rettungseinsatz in Grundschule Rethen Ein Kind an der Grundschule Rethen erleidet einen schweren allergischen Schock. Die Schulleiterin spricht von einer „lebensbedrohlichen Situation“. Doch Notarzt und Rettungswagen kommen nicht durch, weil Elterntaxis den Weg versperren. Der Fall wird Folgen haben.

Zum Schulschluss wird es eng am Rethener Steinweg. Viele Eltern holen ihre Kinder mit dem Auto direkt am Eingangstor ab. Nachdem am Dienstag parkende Autos die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge blockierten, fordert die Schule nun unter anderem Halteverbote. Quelle: Astrid Köhler