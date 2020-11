Laatzen

Um das morgendliche Gedrängel in den Laatzener Schulbussen zu reduzieren, setzt die Üstra ab Montag einen zusätzlichen Bus auf der Linie 341 ein. Was am Donnerstag bereits im Verkehrsausschuss der Region bekannt wurde, bestätigte Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz jetzt in einem Brief an die Laatzener Schulelternräte. Die Elternvertretungen der Albert-Einstein-Schule ( AES) und von Erich-Kästner-Gymnasium (EKG) und Erich-Kästner-Oberschule hatten zuvor gemeinsam dazu aufgerufen, mehr Busse einzusetzen.

Konkret wird auf der Linie 341, die von Pattensen über Rethen nach Laatzen-Mitte führt, ein weiterer Bus um 7.04 Uhr ab Pattensen eingesetzt. „Ein darüber hinausgehender Einsatz privater Reisebusbetreiber ist nicht angedacht“, stellt Franz klar. Er plädiere stattdessen dafür, die Anfangszeiten der Schulen so zu entflechten, dass sich Fahrschüler besser verteilen. „Zurzeit gehen weitere Schulen dazu über. Das könnte auch in Laatzen zur weiteren Entlastung beitragen.“ Laatzens Schulleiter lehnen dies vor allem aus organisatorischen Gründen bisher ab.

Die Elternvertreter begrüßen den Verstoß, wünschen sich allerdings mehr. „Es ist ein erster Schritt. Aber es geht nicht nur um den einen Bus, sondern auch um die Kinder aus Ingeln-Oesselse, die mit dem 390er-Bus kommen“, sagt Katrin Benke, Elternratsvorsitzende am EKG. Sie kritisiert die lange Verzögerung. „Wir haben Corona ja nicht erst seit vier Wochen.“

Ähnlich sieht das AES-Elternvertreter Matthias Büschking. „Es ist ein wichtiger Schritt, aber nur ein kleiner.“ Zwar werde sich die Lage morgens entspannen, bei der Rückfahrt stünden die Schüler jedoch vor dem gleichen Problem. „Das kategorische Nein zum Thema private Busunternehmen kann ich nicht verstehen“, ergänzt Büschking in Anspielung auf die 30-Millionen-Euro-Förderung, die das Land zur Verfügung stellt. Dirk Knoop, Elternratsvorsitzender der Oberschule, übt deutliche Kritik: „Es gab Angebote privater Busunternehmen, die ernsthafter in Erwägung gezogen werden sollten. Das ist aus Elternsicht unbefriedigend oder wie man sagt: Note fünf, setzen.“

Lob gab es hingegen für den SPD-Regionsabgeordneten Ernesto Nebot, der sich um Zusatzbusse bemüht hat. „Großen Dank an ihn. Er hat sich gegen Widerstände durchsetzen müssen“, sagt Benke.

