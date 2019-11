Eine-Welt-AG der AES erhält den Laatzener Löwen

Laatzen-Mitte

Sie wollen Laatzen sauberer machen und andere Kinder und Jugendliche motivieren, sich ihnen anzuschließen. Ihr Ziel: eine bessere Welt, die noch vielen Generationen als Lebensraum dienen soll. Seit dem Sommer 2018 engagiert sich die Eine-Welt-AG der Albert-Einstein-Schule dafür mit vielen verschiedenen Projekten. Unter anderem verkaufen die knapp 20 Mädchen an ihrer Schule Fairtrade-Schokolade, unterstützen das Pflanzen von Bäumen und sammeln Spenden für ein Kinderkrankenhaus in Malawi. Damit wollen sie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und globale Gerechtigkeit auch im Schulalltag in den Fokus rücken.

Für dieses Engagement hat nun das Wirtschaftsforum Laatzener Unternehmer (Wir) die Schülerinnen und ihre AG-Leiter Alex Poth und Janna Wochnik mit dem Laatzener Löwen ausgezeichnet. Ein Preis, auf den die „ausschließlich jungen Damen“ stolz sein können, betonte der Wir-Vorsitzende Winfried Lippmann bei der Verleihung in seiner Begrüßungsrede im H4-Hotel. Es handele sich um ein Anliegen, das es zu fördern gelte. Außerdem gliedere sich die Arbeit der AG in das Projekt Fairtrade-Stadt ein, das in Laatzen zunehmend an Bedeutung gewinne. Gerade in Zeiten, in denen „Greta uns ins Gedächtnis ruft“, an wie vielen Baustellen die Menschheit zu arbeiten hätte.

Fairer Handel und gerechte Bezahlung bleiben Baustellen

Und da gebe es jede Menge, sagte Lippmann. Neben fairem Handel, gerechter Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen weltweit, zählen die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen und Kleidung als wichtige Gegenstände der Debatte. Jeder Kauf gehe mit irgendeiner Form von Produktion einher, ergänzte Bürgermeister Jürgen Köhne. „Und diese läuft in vielen Fällen noch immer nicht gerecht.“ Er erinnerte an den verheerenden Brand einer Textilfirma in Bangladesch im Jahr 2012, bei dem etliche Menschen ums Leben gekommen waren, weil es an Sicherheitsvorkehrungen mangelte.

Es werde so billig wie möglich produziert, damit Konsumenten hierzulande, die „jegliches Maß dafür verloren haben, was wirklich notwendig ist“, für wenig Geld nicht nur ein paar Schuhe, sondern gleich vier bestellen können, mahnte Köhne. Und von denen kämen dann drei direkt in den Schredder. „Bei uns ist alles im Überfluss vorhanden.“ Umso mehr freue es ihn, dass die Schüler sich so fleißig einsetzten. „Ihr seid die Hoffnung unserer Tage.“

Köhne zieht Vergleich zu Fridays for Future

Im Gegensatz zu den Fridays-for-Future-Demos zeigte die Arbeit der AG unmittelbar und direkt ein Ergebnis, ergänzte Köhne: etwa beim Pogging – einer Mischung aus Joggen und Müll sammeln. Gleichwohl wolle er nicht Kritik daran üben, freitags auch mal ein Zeichen zu setzen.

Auch Wilfried Rabe von der Fairtrade-Initiative Laatzen bedankte sich bei den jungen Aktivistinnen, die das Wir-Gefühl in der Stadt stärkten: ein wertvoller Schritt, um „die Sache“ voranzubringen. „Wir müssen alle ins Boot holen.“ Dafür sei das wichtigste die Kommunikation, betonte Rabe, für die er auch Janna Wochnik und Alex Poth ein Lob ausspricht. Die beiden Lehrer an der AES haben das Projekt in die Wege geleitet und ihre Schüler mitgenommen.

Das ist der Laatzener Löwe Seit 2011 verleiht das Wirtschaftsforum in Kooperation mit der Stadt Laatzen alle zwei Jahre den Preis „Laatzener Löwe“, um Unternehmen und Einrichtungen auszuzeichnen, die besonderes Engagement für die Stadt gezeigt haben. In Anlehnung an das Siegel „Fairtrade-Town“ haben sich die Mitglieder in diesem Jahr für die Eine-Welt-AG der Albert-Einstein-Schule entschieden. In den vergangenen Jahren hatten der ADAC, die Deutsche Rentenversicherung, der Arbeitgeberverband Chemie Nord, die Freiwillige Feuerwehr, die Werbegemeinschaft Leine-Center und die Laatzener Tafel den Preis erhalten.

Von Janna Silinger