Alt-Laatzen

Laatzen braucht mehr Bäume. Das fordern alle Ratsfraktionen unisono. Dennoch soll jetzt ein fast 50 Jahre alter gesunder Baum an der Ecke von Alter Rathausstraße und Neuer Straße gefällt werden. „Das ist nicht nachvollziehbar“, sagt Anwohner Ingo Libor. „Der Baum ist rund 25 Meter hoch, hat einen Stammumfang von 1,84 Metern und ist gesund und standfest.“ Anwohner Johann Steinhauser sieht das ähnlich: „Den Baum zu fällen, wäre ein großer Verlust.“ Die gesamte Nachbarschaft erfreue sich an ihm. Außerdem sorge er in den zunehmend heißer werdenden Sommern für Schatten und binde viel CO2.

In Hannover sind Bäume besser geschützt

Das Problem: Bei dem Baum handelt es sich um eine Fichte. Und Nadelbäume sind nicht durch die Laatzener Baumschutzsatzung geschützt. Lediglich Laubbäume ab einem Stammumfang von 1,50 Metern – gemessen in einer Höhe einem Meter über dem Boden – gelten in dem Erlass als erhaltenswert. Zwar wird Laatzens 20 Jahre alte Baumschutzsatzung gerade aktualisiert. Doch auch in der neuen Fassung, die voraussichtlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt, sind Nadelbäume weiterhin ausgenommen.

Stünde die Fichte nur knapp zwei Kilometer entfernt in der Landeshauptstadt, hätte sie bessere Überlebenschancen. Denn dort dürfte sie nicht gefällt werden. In Hannover sind alle Laubbäume bereits ab einem Stammumfang von 60 Zentimetern und alle Nadelbäume mit einem Umfang von mindestens 80 Zentimetern geschützt.

In der Fichte leben Eichhörnchen

Die 1973 gepflanzte Fichte steht auf dem Grundstück einer Eigentümergemeinschaft. Einige Bewohner hätten sich darüber beschwert, dass sie wegen des Baumes zu wenig Licht in ihren Wohnungen haben und die Fällung beantragt“, sagt Libor, der ebenfalls eine Wohnung in der Anlage besitzt. In der jüngsten Eigentümerversammlung sei dann abgestimmt worden: Zehn Eigentümer waren für die Fällung, sechs dagegen und sechs weitere enthielten sich. Damit war die Abholzung beschlossene Sache – zumindest fast.

Vor rund einer Woche rückten Arbeiter mit einer Kettensäge an. Libor konnte gerade noch verhindern, dass sie den Baum fällten. Denn aus seiner Sicht ist das Absägen rechtswidrig. „In der Fichte leben Eichhörnchen“, sagt er. Außerdem nutzten Fledermäuse den Baum als Jagdrevier. Damit verstoße die Fällung gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Eichhörnchen wie dieses hat Ingo Libor schon oft an der Fichte gesehen. Quelle: Privat

Polizei verhindert vorerst Baumfällung

Als sich die mit der Beseitigung des Baums beauftragte Firma nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen wollte, rief Libor die Polizei, die sich in diesem Fall als Baumretter erwies. „Die Beamten haben die Abholzung für 14 Tage aufgeschoben, bis die Rechtslage geklärt ist“, berichtet Libor, der inzwischen die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover eingeschaltet hat. Diese bestätigt seine Rechtsauffassung: Wenn in dem Baum Eichhörnchenkobel sind, verstoße die Fällung gegen Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes. Denn Eichhörnchen stehen unter Artenschutz. Die europäische Gattung ist besonders geschützt. Wer die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere beschädigt oder zerstört, kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

Zwar hat die mit der Fällung beauftragte Firma den Baum auf Kobel und Nester untersucht und nach eigener Aussage nichts gefunden. Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt jedoch, vor der Fällung ein unabhängiges Fachbüro einzuschalten und ein Gutachten erstellen zu lassen.

Ein weiter Grund, warum der Baum nicht gefällt werden darf, ist laut Libor die Tatsache, dass er ortsbildprägend ist. „Es wäre eine bauliche Veränderung, ihn zu entfernen, und dafür hätte der Beschluss bei der Eigentümerversammlung einstimmig sein müssen.“

Kommunalpolitiker bedauern Abholzung

Auch viele Kommunalpolitiker bedauern, dass die Fichte abgeholzt werden soll. „Es wäre sehr schade, wenn ein so prachtvoller Baum entfernt würde“, sagt Ortsratsmitglied Rainer Picht (GFW). FDP-Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Klaus betont: „Wir wollen ja eigentlich Bäume erhalten und nicht umhauen.“ Jeder Baum habe eine Wohlfahrtswirkung für den Naturhaushalt, sagt die Laatzener Naturschutzbeauftragte Margret Saxowsky. Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Regina Asendorf, fände es ebenfalls bedauerlich, wenn die Fichte gefällt würde. „Grundsätzlich sind auch solche Einzelbäume schützenswert“, sagt sie.

Lediglich die CDU sieht die Situation gelassener: „Es liegt uns fern, in Eigentumsrecht einzugreifen, es sei denn, es kollidiert mit dem Naturschutzgesetz oder der Baumschutzsatzung.“ Stattdessen könnten die Eigentümer Ersatzpflanzungen vornehmen.

Das würde Libor und Steinhauser jedoch nicht zufriedenstellen. Sie wollen nun versuchen, die Eigentümer, die die Fällung befürworten, umzustimmen. Andere Aktionen, etwa sich an den Baum zu ketten, kämen für sie nicht infrage, sagt Libor. „Wir wollen niemanden provozieren, sondern an die Vernunft appellieren.“

Von Stephanie Zerm