Die vergangenen beiden Dürresommer haben den Bäumen schon stark zugesetzt, und auch in diesem Jahr haben sie mit anhaltender Trockenheit zu kämpfen. Nach mehreren Astbrüchen im Juli musste die Ortsfeuerwehr Laatzen am Sonnabend gegen 11.40 Uhr erneut ausrücken. In Alt-Laatzen war an einer alten Eiche ein Ast abgebrochen und auf einen leeren Carport gestürzt. Zum Glück kam sonst niemand zu Schaden.

Acht Helfer rückten mit zwei Fahrzeugen zum Kampweg aus. Während Björn Wenger vom Korb der Drehleiter aus den Ast in handliche Stücke zersägte, räumten die übrigen Feuerwehrleute die Äste vom Weg und Haus weg. Die Helfer hatten allesamt mit der starken Hitze zu kämpfen. Zur Mittagszeit stieg die Temperatur auf 35 Grad im Schatten.

Ast zerschlägt Blech auf dem Dach

„Der Carport wurde am Dach sowie der Tragkonstruktion stark beschädigt“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Der Ast zerschlug das Blech und etliche Latten brachen unter der Last. Ein Auto stand nicht im Carport. Bereits Ende Juli war in Alt-Laatzen ein großer Ast herabgestürzt. Beide Einsatzstellen liegen nur etwa 200 Meter entfernt voneinander.

Kurz nach dem Einrücken gab es erneut Alarm wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Victors Residenz an der Mergenthalerstraße. Zum Glück gab es schnell Entwarnung: Angebranntes Essen hatte zu einer Rauchentwicklung geführt.

Von Astrid Köhler