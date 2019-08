Alt-Laatzen

Es geschah am 12. September 1953 in Wülfel. In den Räumen der Brauereigaststätten spielten die Bückeburger Jäger auf, und unter den etwa 30 Zuhörern waren auch eine junge Frau aus Laatzen und ein Grasdorfer. „Wilhelm hat mich zum Tanz aufgefordert“, erinnert sich Johanna Riesenkamp, die damals noch Windel hi...