Wer einen Corona-Schnelltest benötigt, kann diesen seit Kurzem bei einer weiteren Adresse in Alt-Laatzen durchführen lassen. Auf dem Parkplatz vor Kaufland hat ein weiteres Testzentrum eröffnet – trotz sinkender Inzidenzen.

Corona in Laatzen

Corona in Laatzen - Weiteres Testzentrum hat bei Kaufland eröffnet

Corona in Laatzen - Weiteres Testzentrum hat bei Kaufland eröffnet