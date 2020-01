Laatzen-Mitte

Die Laatzener CDU hat zu ihrem Neujahrsempfang am Sonnabend, 11. Januar, einen prominenten Gast eingeladen. Festredner wird Eckhard Scholz sein. Er war von 2012 bis 2018 Leiter bei VW Nutzfahrzeuge und kandidierte 2019 für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover. Er unterlag in der Stichwahl gegen Grünen-Kandidat Belit Onay.

„Wir freuen uns sehr, einen Redner gewonnen zu haben, der zu den Themen, die in Hannover und der Region wichtig sind, etwas zu sagen hat“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Friedsch erfreut. Der Neujahrsempfang beginnt um 11 Uhr im Stadthaus, Marktplatz 2. Teilnehmen können alle Interessierten. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss haben die Gäste Gelegenheit, bei einem Imbiss ins Gespräch zu kommen.

Von Johannes Dorndorf