Laatzen-Mitte

Sechs Kartons mit jeweils 2000 OP-Masken hat Olaf Krause am Erich-Kästner-Gymnasium abgeladen. „Die Masken sind eine Spende an das Gymnasium“, sagt der Geschäftsführer der Firma Logiline aus Langenhagen. Das mittelständische Logistik-Unternehmen habe diese ursprünglich gekauft, um sie weiterzuverkaufen. Da jedoch im nächsten Frühjahr das Haltbarkeitsdatum der FFP-1-Masken auslaufe, habe es sich dafür entschieden, sie dem Gymnasium zu schenken. „Die Schüler benötigen sie dringend und können sie bis dahin noch gut nutzen“, sagt Krause. „Wir freuen uns sehr über die Masken“, sagt Schulleiterin Ulrike Mensching. Jeder der knapp 1100 Schülerinnen und Schüler erhalte zehn bis elf als Weihnachtsgeschenk.

Kontakt über Schülerfirma Waxys

Zustande gekommen war der Kontakt zwischen dem Laatzener Gymnnasium und dem Langenhagener Logistik Unternehmen über die Schülerfirma Waxys des EKG, die wiederverwertbare Wachstücher zur Frischhaltung von Speisen herstellt. „Wir haben 100 Wachstücher mit unserem Firmenlogo als Werbegeschenke für unsere Kunden bestellt und sind von dem Produkt mehr als begeistert“, sagt Krause.

Die Schülerfirma ist laut der betreuenden Lehrerin Rebecca Cremer mittlerweile von fünf auf zehn teilnehmende Jungen und Mädchen aus den Klassen acht bis zehn gewachsen und wird mittlerweile als AG angeboten.

Schüler gehen auf „Kreuzfahrt“

Sozusagen als Dank durften vor kurzem mehrere Zehntklässler das Logistik-Unternehmen besichtigen. „Wir sind immer an neuen guten Mitarbeitern interessiert, daher unterstützen wir Schüler gerne bei der Berufswahl“, sagt Krause. Zusätzlich nimmt sein Unternehmen an dem „Kreuzfahrt“-Projekt des EKG teil. Dabei haben rund 100 Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs im Januar eine Woche lang die Möglichkeit, vier verschiedene Branchen und Berufszweige kennenzulernen und sich über die dort angebotenen Ausbildungsberufe zu informieren.

Neben Logiline nehmen die Siemens AG in Laatzen, das Architektur- und Ingenieurbüro Sweco in Hannover und die Laatzener Stadtverwaltung an dem Projekt teil. „Aufgrund der aktuellen Coronasituation sind einige Unternehmen leider kurzfristig abgesprungen“, sagt Lehrerin Rebecca Cremer. Im nächsten Jahr solle das Projekt jedoch ausgebaut werden.

Von Stephanie Zerm