E-Autos können am Leine-Center kostenlos tanken

Kostenlos tanken? Für viele Autobesitzer wird das wohl ein Traum bleiben, für Besitzer von Elektroautos dagegen geht er in Laatzens Zentrum in Erfüllung. Auf dem Parkplatz 4 des Leine-Centers haben Vertreter des Centermanagements, von Enercity und der Stadt Laatzen die erste kostenlose und rund um die Uhr öffentlich zugängliche Ladesäule der Stadt offiziell in Betrieb genommen. Gespeist wird sie mit Ökostrom.

„Nachhaltigkeit hat bei uns große Priorität“, sagte Centermanager Guillermo Poveda. Das Leine-Center wolle sich umweltfreundlich positionieren und seinen Kunden etwas bieten. Darum werde die gemeinsam mit Enercity neu errichtete Ladestation den Besitzern von Elektroautos kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kommt der Strom bald aus einer Fotovoltaikanlage?

Strom tanken kann dort grundsätzlich jeder E-Autobesitzer mit entsprechendem Kabel. Allerdings müssen sich die Autofahrer zunächst einen Ladechip besorgen, um die Säule nutzen zu können. Den Transponder in Form eines Schlüsselanhängers, der an einen Chip für Einkaufswagen erinnert, gibt es auf Nachfrage im Leine-Center. Das Angebot sei ein Test, betonen die Beteiligten. Künftig seien auch Zugänge über das Smartphone, Kredit- oder EC-Karte denkbar. Ebenfalls noch im Gespräch sind eine Stromversorgung mittels Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Leine-Centers sowie Ladepunkte für Elektrofahrräder.

Eine Stunde Laden erhöht Reichweite um bis zu 150 Kilometer

Auf den großflächig mit grüner Farbe und einem E-Auto-Symbol markierten Stellplätzen direkt an der Zufahrt von der Robert-Koch-Straße können zwei Fahrzeuge parallel geladen werden. Die Ladesäule wird mit Wechselstrom gespeist und gibt eine Ladestärke von 22 Kilowattstunden ab. Eine leere Autobatterie könne so – abhängig vom Typ – in etwa vier bis fünf Stunden voll geladen werden, heißt es. Doch auch schon deutlich kürzere Ladezeiten können sich lohnen. Nach Angaben von Enercity wird bei einer Ladung während eines einstündigen Einkaufs die Reichweite des Fahrzeugs um 100 bis 150 Kilometer erhöht.

Die bundesweit noch unzureichende Versorgung mit E-Ladesäulen und lange Ladezeiten gelten derzeit noch als großes Hindernis beim Umstieg auf Elektroautos. Von 2015 bis 2018 hat sich der Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen zwar verdoppelt. Dennoch bewegt sich ihr Anteil bundesweit noch im unteren einstelligen Prozentbereich. In der Region Hannover waren zuletzt 1350 Fahrzeuge mit Elektromotor zugelassen.

„Elektromobilitätsregion Hannover “

Der Energieversorger Enercity will die Infrastruktur mit ausbauen. „Wir wollen Hannover und die Region zur Elektromobilitätsregion machen“, betonte die Enercity-Vorsitzende Susanna Zapreva. Ziel sei es, bis Ende nächsten Jahres 600 öffentliche Ladesäulen zu errichten, die rund um die Uhr zugänglich seien. Das ist ehrgeizig, denn aktuell hat das Unternehmen erst knapp 100 Ladestationen dieser Art.

In Laatzen gibt es bislang zwei Tankstellen für Elektroautos: beim Golfclub in Gleidingen und beim ADAC im Rethener Gewerbegebiet. Letztere ist auch mit einer Säule für Gleichstrom ausgerüstet, an der Batterien binnen 15 Minuten voll geladen werden können.

Weitere Ladestationen in Laatzen geplant

Gemeinsam mit den Energieversorgern sucht die Stadt Laatzen weitere allgemein zugängliche Standorte für Ladesäulen – bevorzugt auf Privatflächen. In den vergangenen Jahren wurden bereits das Klinikum Agnes Karll, das Erich-Kästner-Schulzentrum an der Marktstraße sowie das Aqualaatzium in Augenschein genommen. Bei Letzterem sind die Gespräche besonders weit gediehen. Am Erlebnisbad in Grasdorf werde nach übereinstimmenden Aussagen von Enercity und dem städtischen Klimamanager Bernd Rosenthal als nächstes und bis spätestens Ende 2020 eine Ladestation installiert.

Für die Region Hannover hat die Stadt gerade eine Liste mit 20 weiteren potenziellen Adressen aus allen Stadtteilen zusammengestellt, um den geplanten Ausbau der Ladeinfrastruktur schrittweise voranzutreiben, bestätigte Bürgermeister Jürgen Köhne. Voraussichtlich im Frühjahr werde bekannt sein, welche Standorte davon realisiert werden – und wann.

