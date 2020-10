Rethen

Fast 1000 junge und alte Autofans sind am Tag der Deutschen Einheit der Einladung des ADAC zu seinem beliebten, inzwischen 14. Oldtimertreffen gefolgt. Auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Rethen präsentierten bis zu 150 Besitzer historischer Automobilschätze zeitgleich ihre gut gepflegten Lieblinge. Dazu gehörten ein Jaguar E-Type und ein aufgemotzter US Hot Rod ebenso wie ein Messerschmitt-Kabinenroller, VW-Käfer und 2CV-Enten wie – natürlich am Tag der Einheit – ein ostdeutscher Trabant.

Mit nur einem PS und einem Sitz beeindruckt das vom Technikhistoriker Horst-Dieter Görg vorgeführte HAWA-Elektromobil EM3 von 1921. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir sind mit dem Erfolg unseres Hygienekonzeptes zufrieden“, so das Fazit des örtlichen ADAC-Touristikkoordinators Thomas Mohr. Bis zu 150 Fahrzeuge und maximal 200 Besucher durften zeitgleich auf das Gelände. Über den Tag verteilt zählten die Organisatoren fast 1000 Gäste bei freiem Eintritt.

Fahrzeugaussteller mussten aus Gründen der Zähl- und Planbarkeit in Corona-Zeiten erstmalig 15 Euro Eintritts- oder Einfahrtsgebühr zahlen. Dafür erhielten sie jedoch zahlreiche Speisen- und Getränkegutscheine für das Gelände. Außerdem konnten sie bei einer Tombola mitmachen und bekamen umfangreiches Informationsmaterial vom Automobilclub zu Oldtimern und zum ADAC.

Hawa-Elektroauto erregt besonders viel Aufsehen

Auf einer extra aufgestellten Leinwand konnten Besucher an den Biertischgarnituren im Freien die regelmäßigen Oldtimerpräsentationen per Videoliveschaltung verfolgen. Zwischendurch spielten Buddy and the Cruisers Musik im Stil der Fünfziger- und Sechzigerjahre. „Unsere Teilnehmer kommen heute sowohl aus dem Hamburger Raum als auch aus Oldenburg und sogar aus dem Rheinland“, berichtete Thomas Mohr.

Zur Galerie 150 Old- und Youngtimer waren am Sonnabend in Rethen zu sehen, darunter ein E-Fahrzeug aus dem Jahr 1921.

Besonderes Aufsehen erregte diesmal ein dunkelgrünes, fast lautloses Fahrzeug, zugleich wohl der älteste Teilnehmer: Es war ein vor 99 Jahren, im Jahr 1921, von der Hannoverschen Waggonfabrik HAWA gebautes Elektromobil. Mit seinen 1,25 PS dank 40 Volt/120 Ampèrestunden diente das EM3 mit maximal 24 Stundenkilometern bis 1961 als Lieferfahrzeug bei den Stadtwerken Braunschweig. Mehr als 30 Jahre lang wurde es danach als Theaterkulissenobjekt genutzt, bis es die heutigen BS/Energy Braunschweig-Stadtwerke in diesem Frühjahr wieder mit neuen Akkus einsatzbereit für Veranstaltungen aufarbeiten ließen. „Heute ist das EM3 das erste Mal bei Hannover im Einsatz“, sagte der vorführende Technikhistoriker Horst-Dieter Görg nicht ohne Stolz.

Von Torsten Lippelt