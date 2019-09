Gleidingen

Drei leicht verletzte Autofahrer und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag an der Ampelkreuzung der Bundesstraße 6 in Gleidingen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Algermissen gegen 16.30 Uhr auf dem Weg von Hannover in Richtung Sarstedt. An der Ampelkreuzung ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um in Richtung Ingeln-Oesselse zu fahren, erkannte aber offenbar zu spät, dass die Autos auf dieser Spur noch standen.

Zwei Autos sind nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Der Audi fuhr auf den Peugeot eines 52-jährigen Sarstedters auf und schob diesen auch noch gegen einen Seat, an dessen Steuer eine 36 Jahre alte Frau aus Pattensen saß. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi und der Peugeot waren darüber hinaus so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Für die Unfallaufnahme und während die alarmierten 23 Feuerwehrleute aus Gleidingen und Rethen die auslaufenden Betriebsstoffe abstreuten, war die B 6 kurzzeitig gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich ein langer Stau in Richtung Süden. Gen Norden wurde der Verkehr umgeleitet.

Von Astrid Köhler