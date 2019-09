Ingeln-Oesselse

Spielzeug, Kinderkleidung, Bücher, Porzellan und Haushaltswaren: Wer derlei am Sonnabend suchte, ist beim ersten Dorfflohmarkt in Ingeln-Oesselse mit großer Wahrscheinlichkeit fündig geworden. Insgesamt 133 Haushalte beteiligten sich an der Premiere und boten vor ihren Häusern gut erhaltene Secondhandartikel an. „Wir sind von der Teilnehmerzahl überwältigt“, freute sich Daniela Cukic, die die Aktion gemeinsam mit ihrer Schwägerin Carolin Cukic organisiert hatte: „Mit so einer großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet.“

Zur Galerie Beim ersten Dorfflohmarkt in Ingeln-Oesselse bauten Anwohner am Sonntag 133 Verkaufsstände auf – und freuten sich über nette Gespräche.

Die ersten Besucher kommen schon um 7 Uhr

Obwohl der Dorfflohmarkt erst um 10 Uhr beginnen sollte, seien bereits um 7 Uhr die ersten Besucher vor Ort gewesen. „Viele kamen mit Lieferwagen und Anhängern“, berichtet Daniela Cukic. Im Laufe des Tages zogen mehrere Hundert Besucher von einem Verkaufsstand zum nächsten. Viele Straßen waren zugeparkt.

Vereine und Unternehmen spenden Speisen und Getränke

Am Dorfbrunnenplatz gab es Essens- und Getränkestände, Privatleute, Vereine und Unternehmen aus dem Doppeldorf hatten dafür gespendet. „Wir haben zahlreiche Kuchen, Bratwürstchen und Getränke bekommen“, berichtet Daniela Cukic. Außerdem hätten Unternehmen aus dem Ort Pavillons und einen Tresen zur Verfügung gestellt. Der TSV ließ vorab Hunderte Flyer für den Dorfflohmarkt drucken, die Schützen organisierten Kohle und einen Grill, die Junggesellschaft grillte und spendierte Getränke. Flohmarktbesucher konnten so kostenlos – gegen eine Spende – essen und trinken.

„Tolle Zusammenarbeit in der Dorfgemeinschaft“

„Die Spendenbereitschaft der Dorfbewohner war sehr hoch, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Daniela Cukic. „Die meisten haben sich darüber gefreut, dass es jemand in die Hand genommen hat, etwas Neues im Ort auf die Beine zu stellen.“ Vorab hätten zahlreiche Ingeln-Oesselser bei einem Infoabend Ideen und Tipps mit eingebracht. „Es war eine tolle Zusammenarbeit in der Dorfgemeinschaft“, freut sich Cukic.

Die Verkaufsstände erstreckten sich am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr über das gesamte Dorf – von Oesselse bis nach Ingeln. Dabei waren alle Stände mit bunten Luftballons gekennzeichnet.

„Das Schönste ist, dass man so mit vielen ins Gespräch kommt“, sagt Imke Hennies, die gemeinsam mit ihren Kindern Stephan und Carolin Porzellan, Video- und Gesellschaftsspiele, Computerzubehör und ein Sofa von 1920 anboten. „Ich habe viele Leute aus dem Ort kennengelernt, die ich zuvor noch nie gesehen habe“, berichtet sie erfreut. Am schnellsten verkaufen konnte sie die Video- und Gesellschaftsspiele. „Das Sofa will leider keiner haben, weil es zu groß ist.“

Geselligkeit steht im Vordergrund

„Der Dorfflohmarkt war sehr gesellig und erfolgreich“, meinte Anja Gerhardt, die mit ihrer Schwiegermutter Carola Gerhardt und den Nachbarn Jutta und Joachim Wippich hinter einem Verkaufstisch saß. „Es sind viele Familien mit Kleinkindern und Antiquitätenhändler unterwegs gewesen“, berichtete sie. Spielzeug und Dekoartikel hätten sich am schnellsten verkauft.

Dorfflohmarkt soll 2020 wiederholt werden

Aufgrund des großen Erfolgs soll der Dorfflohmarkt 2020 wiederholt werden, kündigt Daniela Cukic an. Beim Stand von Mandy Kacar fanden zwar nur vereinzelt Besucher an den Stand, Spaß gemacht habe es aber trotzdem: „Wir sind auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei.

Kaum war der erste Dorfflohmarkt zu Ende, ging es im Doppeldorf gleich weiter mit der nächsten Veranstaltung, dem Weinfest der Schützen.

Lesen Sie auch:

Weinfest der Ingelner Schützen ist gut besucht

Torte im Ort: Gäste verspeisen drei Kuchen in 20 Minuten

Doppeldorfbühne Ingeln-Oesselse will nach 20 Jahren aufhören

Von Stephanie Zerm