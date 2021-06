Laatzen

Diese Idee passt in die Zeit: Nicht einmal eine Woche nach der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat hat die Stadt Laatzen am Dienstag das Team vorgestellt, das sich künftig um Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Stadt Laatzen kümmern soll. Sven Achtermann und Matthias Brinkmann teilen sich die zum 1. Mai eingerichtete Stabsstelle, die direkt an das Büro des Bürgermeisters angedockt ist.

Von einer „Steilvorlage aus Berlin“ sprach Bürgermeister Jürgen Köhne bei der Vorstellung des Duos. „Wir sind als Stadt verpflichtet, etwas für den Klimaschutz zu tun und dies den Bürgern zu erklären“, sagte der Christdemokrat. Nachhaltigkeit sei eine Aufgabe, die die gesamte Verwaltung, aber auch die ganze Stadt betreffe – und dies müsse kommuniziert werden. Mit Achtermann und Brinkmann habe man ein Team gefunden, das nicht nur innerhalb des Rathauses, sondern auch mit externen Stellen extrem gut vernetzt sei: Brinkmann leitet parallel das Büro des Bürgermeisters, Achtermann hat als diplomierter Umweltschutztechniker und langjähriger Teamleiter des Grünbereichs nicht nur die Expertise, sondern hat auch gute Kontakte zu externen Stellen.

Rat hat 2019 Nachhaltigkeit als Ziel festgelegt

Ausgangspunkt für die Einrichtung der Stabsstelle ist ein Ratsbeschluss vom November 2019, laut dem die Stadt bei ihren Entscheidungen die ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigen und im Zweifel gegenüber anderen Zielen priorisieren soll. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin intern in einem Workshop beraten, welche Möglichkeiten die Stadt als Kommune überhaupt hat, die 2015 beschlossenen 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu verfolgen.

Vor allem drei Schwerpunkte sieht Brinkmann dabei im Fokus: das UN-Ziel „nachhaltige Städte und Gemeinden“, also das Vorhaben, Städte und Siedlungen „inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig“ zu gestalten. Weitere Top-Prioritäten seien Maßnahmen gegen den Klimawandel und der Schutz des Ökosystems an Land. Brinkmann und Achtermann machen es sich zur Aufgabe, zum einen Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung zu verankern, den Gedanken aber auch darüber hinaus nach außen zu transportieren.

Bürgerpanel im Juli geplant

Erstes größeres Projekt soll eine Bürgerbefragung zum Thema E-Mobilität sein. Die Stadtverwaltung ist derzeit dabei, mögliche Standorte für Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet auszuloten. „Wir möchten das mit den Ideen der Bürger abgleichen“, sagt Brinkmann. „Wir wollen auch herausfinden, wie die Menschen zum Carsharing stehen“, ergänzt Sven Achtermann. Deshalb werde die Stadt Mitte Juli ein Bürgerpanel zum Thema durchführen – so wie schon in vergangenen Jahren mit anderen Themen erprobt.

Ein weiteres Beispiel seien die bestehenden Initiativen in den Ortsteilen, Blumenwiesen anzulegen. „Unsere Aufgabe ist es, dies zu bündeln und in alle Ortsteile zu tragen“, sagt Achtermann. Der nächste Schritt wäre dann die Vernetzung einzelner Habitate im Laatzener Stadtgebiet – zumal die Natur der Leinemasch und Feldmark durch Bebauung, Straßen und Bahnlinien unterbrochen sei.

Interessierte können sich schon jetzt melden

Innerhalb der Stadtverwaltung geht es dem Duo darum, Impulse zu geben und die Teams im Rathaus für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren – etwa bei der Akquise von Fördermitteln für Klimaprojekte. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Informationen weiter zu tragen, die wir aus Netzwerken bekommen“, die eigentlichen Förderanträge müssten dann aber weiterhin die Fachteams stellen.

Um die Laatzener einzubinden, ist für den 29. September eine Bürgerveranstaltung vorgesehen, die sich insbesondere an bestehende Initiativen richtet, vom Nabu bis zur Fairtrade-Initiative. „Viele freuen sich darauf, dass es eine neue Schnittstelle für das Thema gibt“, weiß Brinkmann aus den bisherigen Gesprächen. Das Team sei aber auch für alle anderen Interessenten offen. „Wer jetzt schon Interesse hat, kann sich gerne melden: Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen.“ Erreichbar ist das Duo per E-Mail an sven.achtermann@laatzen.de oder an matthias.brinkmann@laatzen.de sowie telefonisch unter (0511) 8205-9951 und -9911.

Von Johannes Dorndorf