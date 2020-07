Laatzen-Mitte

Die Wettbewerbsjury war sich bei ihrer Entscheidung einig: Das Berliner Architekturbüro Hascher Jehle haben den besten Entwurf für Laatzens neues Rathaus abgeliefert. Ob das Gebäude allerdings jemals so gebaut wird, ist nicht ausgemacht: Denn in den nächsten Wochen wird mit allen fünf Preisträgern verhandelt – auch, weil die Wirtschaftlichkeit bei der Entscheidung eine wichtige Rolle spielt.

Nach dem Jury-Urteil im Juni hat der Rat der Stadt Anfang Juli den Weg frei für den nächsten Schritt gemacht: Per Ratsbeschluss wurde Bürgermeister Jürgen Köhne damit beauftragt, mit den fünf Preisträgern konkrete Verhandlungen über das Vorhaben zu führen. Dabei müssen die teilnehmenden Büros Honorarangebote machen, sie werden zum Verhandlungsgespräch eingeladen und anschließend zur Abgabe eines finalen Angebots aufgefordert.

Wettbewerb geht zu 55 Prozent in Endwertung ein

In die abschließenden Beurteilung fließt zu einem großen Teil das bisherige Wettbewerbsergebnis ein: Es macht 55 Prozent der Wertung aus. Deshalb stehen die Chancen für die Wettbewerbssieger aus Berlin grundsätzlich am besten. Allerdings geht es darüber hinaus auch um die Einhaltung des angepeilten Budgets, die Umsetzung der Preisgerichtsbeurteilung, die Erläuterungen der weiteren Vorgehensweise und das Honorar der Architekten und Landschaftsplaner. Über das dann am Ende wirtschaftlichste Angebot hat abschließend der Rat zu entscheiden – erst dann steht wirklich fest, wie Laatzens neues Rathaus aussehen soll.

Sollte der Siegerentwurf am Ende doch nicht zum Zuge kommen, wäre das in Laatzen nicht neu: 2011 hatte bei der Planung der Deutschen Rentenversicherung das Braunschweiger Büro Stuhrk das Rennen gemacht, obwohl es beim Architektenwettbewerb lediglich den dritten Platz belegt hatte. Ausschlaggebend waren damals unter anderem Kostengesichtspunkte.

Diese fünf Entwürfe sind beim Rathaus-Neubau, der 2022 und 2023 errichtet werden soll, noch in Verhandlung:

Platz 1: Die offene Acht

Beim Wettbewerb hatte sich der Entwurf des Büros Hascher Jehle Design durchgesetzt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Entwürfen ist das viergeschossige Gebäude nicht als Kubus geplant, sondern ähnelt im Grundriss einer großen, geschwungenen „8“. Die Jury überzeugte es auch durch seinen großen, offenen Erdgeschossbereich mit Bürgerbüro und Stadtbücherei, der während der Öffnungszeiten durchquert werden kann: So gelangen Fußgänger aus Richtung Erich-Kästner-Schulzentrum auch künftig quer über den Marktplatz durch das Gebäude hindurch zum Leine-Center. Anstelle eines zentralen Eingangs öffnet sich das Gebäude mit Haupt- und Nebeneingängen zu mehreren Seiten, so dass es keine Rückseite gibt. Die im Grundriss geschwungene Fassade ist geprägt durch raumhohe, versetzte Fenster und ist im Erdgeschoss und im dritten Obergeschoss teils zurückgesetzt.

Der Siegerentwurf von der Marktstraße aus betrachtet. Quelle: Jost Hauer

Platz 2: Das Monument mit Wow-Effekten

Eindrucksvoll wirkt der Entwurf des Braunschweiger Büros Schendier + Sendelbach, der strukturell einige Ähnlichkeit mit dem Siegerentwurf aufweist. Auch dieses Gebäude verfügt über zwei Haupteingänge zum Stadthaus und zum Leine-Center hin und ist so durchquerbar; auch hier sind die Räume auf vier Etagen verteilt. Ein echter Hingucker ist die komplett verglaste Bücherei mit Lesercafé im ersten Obergeschoss, die sich so sowohl nach außen als auch zum gebäudehohen Foyer im Inneren öffnet. Auch die Wendeltreppe im Foyer zählt zu den architektonischen Highlights. Zum monumentaleren Eindruck des 18 Meter hohen Baus trägt auch dessen kubische Form bei.

Imposant: Das zweitplatzierte Büro schlägt eine von außen und innen einsehbare Bücherei im ersten Obergeschoss vor. Quelle: Schneider + Sendelbach

Platz 3: Das filigrane Haus

Ebenfalls kubisch, aber von der Fassade her filigraner: der Entwurf der Stuttgarter Architekten Bodamer Faber. Das 16 Meter hohe Gebäude verfügt ebenfalls über vier Etagen und zwei Haupteingänge, hier ergänzt durch zwei Nebeneingänge. Im Erdgeschoss mit seinem zentralen Foyer sind Sitzungs- und Veranstaltungsräume und Terrassenbereiche untergebracht, im ersten Obergeschoss gibt es die Bücherei mit zwei Terrassen. Auffälligstes gestalterisches Merkmal ist die Holzriegel-Ständer-Konstruktion, die das gesamte Gebäude galerieartig umfasst und so für einen eleganten Eindruck sorgt.

Filigran: Der Entwurf des Büros Bodamer Faber sieht Holzriegel- und Stützen vor, die das gesamte Gebäude umgeben. Quelle: Bodamer Faber Architekten

Platz 4: Das nüchterne Rathaus

Kompakt und klassisch: So lässt sich der Entwurf des Hamburger Planungsbüros Rohling zusammenfassen, das beim Wettbewerb mit dem vierten Platz bedacht wurde. Das quadratische Gebäude ist mit fünf Geschossen etwas höher als die der Konkurrenten und umschließt einen ebenfalls quadratischen, grünen Innenhof, die „Grüne Mitte“ nennen dies die Architekten. Die Stadtbücherei mit Café im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss ist zum Leine-Center hin orientiert, das Bürgerbüro zum Leine-Center hin. Seinen klassisch-nüchternen Charakter verdankt das Gebäude der streng gerasterten Fassade, deren Faserbetonteile die vertikale Orientierung betonen.

Streng gegliedert ist der Rathaus-Entwurf des Hamburger Büros Rohling AG. Quelle: Planungsbüro Rohling AG

Platz 5: Das skulpturale Gebäude

Eine „begehbare Gebäudeskulptur“ nennen die Architekten von haascookzemmrich Studio 2050 aus Stuttgart ihren Vorschlag: Der fünfgeschossige Kubus ist von einer Glasfassade geprägt, die sich gegenüber ihrer Umgebung stark zurücknimmt. In einem horizontalen Schnitt durch die unteren Geschosse zieht sich – ähnlich wie beim zweitplatzierten Entwurf – ein zurückspringendes, ebenfalls verglastes Bibliotheksband: Es umläuft das gesamte Gebäude und ermöglicht so Blicke sowohl nach innen als auch nach außen. Ebenfalls von außen zu sehen ist eine großzügige Lesetreppe, die dazu einladen soll, einen Spaziergang in das offene Gebäude zu machen.

Einem Schnitt durch die verglaste Fassade ähnelt das zurückspringende Bibliotheksband beim fünftplatzierten Entwurf. Quelle: haascookzemmrich Studio 2050

Von Johannes Dorndorf