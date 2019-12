Weil eine Stadtbahn der Linie 1 zu schnell in die Wendeschleife am Endpunkt Laatzen einfuhr, haben sich der 34-jährige Fahrer und vier Fahrgäste am Sonntag leicht verletzt. Ursache war offenbar eine defekte Weiche: Eigentlich hätte die Stadtbahn geradeaus fahren sollen.