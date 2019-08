Ingeln-Oesselse

Schon wieder sind in Laatzen Autos aufgebrochen worden – und schon wieder hatten es die Täter offenbar gezielt auf die Marke BMW abgesehen. Wie die Polizei vermeldet, hatten die Diebe diesmal sechs Fahrzeuge in Ingeln-Oesselse ausgewählt, mit Schwerpunkt in Ingeln. Jeweils zwei Autos waren an der Stiftungsstraße und der Dorfstraße abgestellt, eines am Delmweg sowie eines an der Lessingstraße.

Entwendet wurden insgesamt vier Navigationsgeräte und ein Multifunktionslenkrad. Außerdem hatten die Täter begonnen, einen Airbag aus einem Fahrzeug auszubauen. Der Versuch scheiterte jedoch – vermutlich, weil sie beim Ausbau gestört wurden, heißt es bei der Polizei. Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler gehen jedoch von einem fünfstelligen Betrag aus.

Täter tricksen Keyless-Go-System aus

In zwei Fällen gelangten die Diebe durch aufgebrochene Scheiben ins Fahrzeug, bei allen übrigen gab es keine solchen Einbruchsspuren. Die Polizei nimmt an, dass die Täter – wie schon in vergangenen Fällen – eine Sicherheitslücke bei sogenannten Keyless-Go-Systemen zu Nutze gemacht haben. Alle vier Fahrzeuge waren mit einer solchen Technik ausgestattet. Im Juli hatte es bereits vier ähnliche Fälle in Rethen und Alt-Laatzen gegeben.

Unterwegs gewesen sein dürften die Täter gegen 2 Uhr, darauf wiesen die bisherigen Ermittlungsansätze hin. Wer in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich im Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon (0511) 109 4315 zu melden.

Von Johannes Dorndorf