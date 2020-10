Rethen/Alt-Laatzen

Diese Täter hatten es offenbar gezielt auf Bauteile von BWM-Fahrzeugen abgesehen: Wie die Polizei mitteilt, haben Diebe am vergangenen Dienstag oder Mittwoch Abstandssensoren aus vier Autos in Rethen und Alt-Laatzen ausgebaut. Betroffen waren ein BMW 330i, der an der Gubiner Straße abgestellt war, ein BMW X3 an der Jenny-Meyer-Straße, ein BMW 530d an der Heinrich-Spoerl-Straße und ein 7er-BMW an der Lehrter Straße.

Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf 10.000 Euro. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei ruft mögliche Zeugen auf, sich unter Telefon (0511) 1094315 im Laatzener Kommissariat zu melden.

Von Johannes Dorndorf