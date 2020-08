Grasdorf

War die ganze Arbeit etwa umsonst? Zehn Stunden und 120 Euro Materialkosten haben Freiwillige des Nabu Laatzen in der vergangenen Woche in den Bau eines fast zwei Meter hohen Insektenhotels gesteckt, ähnlich dem, das seit vielen Jahren im Garten der Alten Feuerwache steht. Als die Naturschützer am Sonnabend gegen 17 Uhr gingen, war das Regal aus Lärchenholzbrettern schon fast fertig. Als sie aber am Sonntagnachmittag für das Finale wiederkamen, war es von dem Grundstück an der Ohestraße verschwunden. Der Nabu hat inzwischen Strafanzeige bei der Polizei gestellt – und sendet einen eindringlichen Appell an den Dieb.

„Das Insektenhotel war noch nicht mit Materialien gefüllt, das ist das einzig Gute, sonst wäre der Schaden noch viel größer“, sagt Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen. Mit drei Ehrenamtlichen hatte die hauptamtliche Mitarbeiterin sie an der speziellen Nist- und Brutstätte für Wildbienen gearbeitet. Es sollte der Beitrag zum Lernprojekt „Förderung der Biodiversität auf Betriebsflächen“ sein und demnächst bei einer Firma für Baubeschläge in Hildesheim aufgestellt werden. „Das tut schon weh“, so Schmidt.

Anzeige

„Zum Glück war es noch nicht mit Materialien gefüllt“: Vergangene Woche hatten die Naturschützer mit dem Bau des fast zwei Meter hohen und ein Meter breiten Insektenhotels aus Lärchenholzbrettern begonnen. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Das mannshohe, ein Meter breite und 50 Zentimeter tiefe Insektenhotel ist groß und schwer. „Wir haben am Samstag zu dritt getragen“, berichtet Schmidt. Entsprechend aufwendig stellt sie sich den Abtransport vor. Ob sich Leute einen vermeintlichen Scherz erlaubten und das Insektenhotel wegschleppten, ob jemand es mit Anhänger abholte oder wie es letztlich wegkam, ist unklar.

Der Nabu Laatzen hat den Diebstahl bei der Polizei angezeigt und hofft dennoch auf Reue und darauf, dass das Insektenhotel zurückgebracht wird. „Es ist ein Projekt für die Natur“, so Schmidt. Wenn der Dieb es schon nicht wieder hergeben wolle, solle er es wenigstens befüllen und draußen aufstellen.

Team greift noch einmal zur Säge

Den Kopf in den Sand stecken will beim Nabu keiner. Das Team bereitet sich vielmehr auf den Bau eines weiteren Insektenhotels vor, um den Projektbeitrag einreihen zu können, und freut sich über Unterstützung beim Sägen, bauen und Bestücken mit Naturmaterialien wie Holz, Lehm und Halmen. „Wer handwerklich begabt ist, kann gern anrufen“, sagt Schmidt. Da die Arbeiten nur draußen und bei halbwegs gutem Wetter ausgeführt werden können gibt es aktuell keinen konkreten Termin. Erreichbar ist der Nabu Laatzen unter Telefon (0511) 8790110 oder per Email an info@nabu-laatzen.de.

Ein ähnlich großes Insektenhotel wie das nun geklaute, steht im Garten des Naturschutzzentrums Alte Feuerwache. Es ist schon mehr als zehn Jahre alt und wird noch immer noch gut von Insekten besucht. Quelle: privat

Von Astrid Köhler