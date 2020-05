Die Katholiken von St. Oliver sowie die evangelische Gemeinden in Gleidingen setzen bereits auf Voranmeldungen für die ersten Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause. Nun bittet auch die Immanuelgemeinde in Alt-Laatzen ihre Besucher, sich anzumelden und Kontaktdaten vorab zu hinterlegen.

Am Sonntag, 17. Mai, wird in Alt-Laatzen erstmals wieder Gottesdienst gefeiert, wobei sich Besucher vorab per Telefon oder E-Mail anmelden müssen. Das Bild entstand bei einem Pressetermin zur Vorstellung der Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)