Vor mehr als einem Jahr hat ein Autofahrer einen Renault Megane CC an der Straße Im Langen Feld in Laatzen-Mitte abgestellt. Seither hat das Fahrzeug seine Position nicht mehr verändert – zur Verwunderung mancher Anwohner, die seither mit einem öffentlichen Stellplatz weniger auskommen mussten.

Anlieger hatten sich schon seit Längerem über das Cabrio mit dem Autokennzeichen „EBS“ für den Landkreis Bayreuth gewundert, der dort seit mindestens Anfang 2019 stand. Erst recht, als der wilde Wein von der Wand einer angrenzenden Garagenanlage anfing, unter dem Auto als Pflanzenteppich hindurch zu wachsen und sich mit seinen herbstroten Blättern an den Zierfelgen der Reifen emporzuarbeiten. Da das Fahrzeug jedoch nicht als gestohlen gemeldet und auch ordnungsmäßig versichert und gesichert war, bestand auch für die Stadt als Ordnungs- und Zulassungsbehörde keinerlei Möglichkeit zur Entfernung des Fahrzeuges.

Eine Pflanze hat sich schon an und um das Auto ausgebreitet. Quelle: Torsten Lippelt

Stadt hat Fahrzeug abschleppen lassen

„Umsetzungen oder Zugriffe auf Fahrzeuge erfolgen je nach Fallkonstellation auf Grund von öffentlich-rechtlichen Ermächtigungsgrundlagen. In Einzelfällen kommen auch zivilrechtliche Regelungen zum Tragen“, erläutert dazu Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Schließlich klärte sich dann allerdings doch auf, was es mit dem Auto auf sich hat: So erhielt die Stadt die Mitteilung, dass der Besitzer verstorben war. Das Cabrio wurde daraufhin am vergangenen Freitag. 19. Juni, zur Rückführung nach Bayern abgeschleppt.

Von Torsten Lippelt