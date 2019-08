Laatzen

Wie soll die neue Grünfläche am ehemaligen Marktteich künftig heißen? Die Gremien des Soziale-Stadt-Programms „Laatzen-Mitte wird top“ hatten unlängst vier Vorschläge ins Spiel gebracht. Inzwischen sind auf einen Aufruf dieser Zeitung hin weitere Ideen hinzugekommen – wenn auch nicht immer ganz ernst gemeinte.

Eines haben die meisten Rückmeldungen gemeinsam: Die bislang offiziell vorgeschlagenen Namen stießen kaum auf Begeisterung, nur in einem einzigen Fall gab es eine ausdrückliche Zustimmung zum Vorschlag Bürgerpark. Lenkungsrunde und AG Neugestaltung der Sozialen Stadt hatten außerdem die Bezeichnungen Marktpark, Zentrumspark und Grüne Mitte ins Spiel gebracht.

Heißt der Platz künftig Grüne Marktoase ?

Die meisten neuen Vorschläge nehmen Bezug auf die frühere Gestaltung, manchmal nur indirekt. Grüne Marktoase schlägt etwa Harald Schrader aus Laatzen-Mitte vor. Jutta Brennecke aus dem gleichen Stadtteil spricht sich für Stadtoase aus. „Man könnte Laatzen entweder davor oder dahinter setzen, wenn es um die offizielle Bezeichnung geht“, ergänzt sie. Beide Namen würden den Charakter der Grünfläche betonen, die dort geplant ist. Zugleich verweisen sie – quasi wie Oasen in der Wüste – auf das ehemalige Gewässer. Besonders deutlich wird dies bei dem Vorschlag Teichplatz von Facebook-Leser Dirk Fateiger.

Sehr laatzenspezifisch ist die Bezeichnung Lamipark, den eine weitere Leserin einbringt: „Die genannten Namen gibt es bereits bundesweit. Warum nicht mit Bezug auf den Stadtteil Laatzen-Mitte die Grünfläche so benennen?“, fragt sie.

Nicht alle Vorschläge sind ernst gemeint

Weitere Ideen sind Marktwiese und Marktfläche – wenngleich im zweiten Fall wohl eine gewisse Verwechslungsgefahr mit dem Marktplatz vor dem Rathaus bestehen dürfte. Einige Spaßvögel schlagen hingegen Bezeichnungen wie Der Verlorene Teich und Am Ententeich vor. Kein Wunder, schließlich war die Einebnung des Marktteichs im Vorfeld der Arbeiten hoch umstritten: Anwohner hatten unter anderem per Unterschriftensammlung für den Erhalt des Gewässers votiert. Voll auf Ironie setzt hingegen Torben Missun, der mit Lake Hood und Hood Square auf die Aktivitäten mancher Jugendlicher in dem Bereich hinweist.

Die Entscheidung über die neue offizielle Bezeichnung der Fläche muss nun der Ortsrat Laatzen fällen. Die nächste öffentliche Sitzung des Gremiums ist am Dienstag, 24. September.

