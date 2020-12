Alt-Laatzen

Viele von ihnen wundern sich wahrscheinlich, warum ihre Menschen plötzlich einen Baum ins Wohnzimmer stellen und mit seltsamen Gegenständen behängen. Auch haben sie wohl noch nie etwas von Jesus und den Umständen seiner Geburt gehört. Dennoch werden die meisten Haustiere zum Fest der Liebe reich beschenkt.

„Seinen Tieren Weihnachten etwas zu schenken, ist für fast alle Tierbesitzer ein Muss“, sagt Andreas Geisler. Und er weiß, wovon er spricht. In seinem Tiergeschäft „Das Futterhaus“ an der Karlsruher Straße in Alt-Laatzen gehen zur Zeit täglich Geschenke für Hunde, Katzen und Kleintiere über die Ladentheke. „Für Hunde besonders beliebt sind kuschelige Liegebetten“, berichtet Geisler. Aber auch Mäntel und Leuchthalsbänder seien momentan besonders stark nachgefragt. „Jetzt, wo es draußen kalt und dunkel ist, ist es für viele Hundebesitzer wichtig, dass ihr Tier nicht frieren muss und auch durch ein Leuchthalsband gut zu sehen ist.“ Dies erhöhe die Sicherheit beim Gassigehen. Aber auch Leckerlies und neue Spielzeuge seien als Weihnachtsgeschenke für Hunde sehr beliebt. Dazu bietet das Tiergeschäft mehrere Quietsch- und Plüschfiguren in Rentier-, Schneemann- oder Weihnachtsmann-Outfit an.

Für Hunde gibt es zahlreiche Spielzeuge speziell zu Weihnachten. Quelle: Stephanie Zerm

Für die Katze einen Kratzbaum, für den Nager ein neues Haus

Katzenbesitzer schenkten ihren Samtpfoten häufig neue Kratzbäume. „Diese werden gern zu Weihnachten erneuert“, weiß Geisler. Andere Katzenhalter kauften weiche Liegebetten, Spielzeuge und besonderes Futter. Für Kleintiere seien neue Häuschen als Weihnachtsgeschenke am beliebtesten.

Auch für die Hemmingerin Sandra Frixe ist es keine Frage, dass ihr Hund ebenfalls etwas zu Weihnachten bekommt. Für ihren Aussie-Mischling Cody hat sie ein kuscheliges Körbchen gekauft. „Jetzt, wo er älter wird, liegt er am liebsten weich“, sagt sie. Auch ihre Mutter Erika Wegehenkel hat einen neuen Korb für ihre Mischlingshündin gekauft. „Den bekommt sie ebenfalls zu Weihnachten“, sagt die Laatzenerin. Der Tibet-Terrier-Mix aus dem Tierschutz liebe es, auf einem kuscheligen Material zu liegen.

Erika Wegehenkel (links) aus Laatzen und ihre Tochter Sandra Frixe aus Hemmingen haben neben Futter auch Tierbetten gekauft, die sie ihren Hunden zu Weihnachten schenken. Quelle: Stephanie Zerm

Nachfrage nach Aquarien und Insekten ist stark gestiegen

Neben Geschenken für Haustiere erfreuen sich laut Geisler zurzeit Aquarien wachsender Beliebtheit. „Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Verkauf stark gestiegen“, sagt der Geschäftsinhaber. Viele Menschen wollten sich damit ihr Zuhause verschönern. Dazu tauschten sie entweder ein bereits vorhandenes Aquarium gegen ein neues aus oder legten sich erstmals ein Becken zu. „Da in diesem Jahr viele Leute nicht in den Urlaub gefahren sind, hatten sie die Zeit und das Geld dazu“, sagt Geisler. Bei Süßwasseraquarien seien Gesellschaftsfische wie Guppys, Salmler und Rote Neons sowie Kampffische am beliebtesten. Bei den Salzwasseraquarien gebe es immer noch viele Anfragen für Clownfische wie Nemo aus dem Film „Findet Nemo“.

Aquarien erfreuen sich laut Andreas Geisler, Inhaber des Tiergeschäfts „Das Futterhaus“ in Alt-Laatzen, immer größerer Beliebtheit. Manche Fische lassen sich sogar aus der Hand füttern. Quelle: Stephanie Zerm

Ein ganz neuer Trend in der Haustierhaltung seien Insekten. „Sie werden immer stärker nachgefragt und sind sehr begehrt, weil sie einfach zu halten sind“, sagt Geisler. Auf der Beliebtheitsskala ganz oben stünden dabei die Gottesanbeterin und exotische Käferarten.

Dabei achtet das Team im „Futterhaus“ darauf, dass kein Lebewesen als Weihnachtsgeschenk an Kurzentschlossene verkauft wird. „Bei uns steht das Wohl der Tiere an oberster Stelle“, betont Geisler.

Viel Zeit, Geschenke direkt in Geschäften zu kaufen, haben Kunden nicht mehr. Von Mittwoch an gilt der Lockdown. Viele Einzelhändler müssen dann bis zum 10. Januar schließen. Ausnahmen gelten nur für Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser und Tankstellen sowie Futterhäuser und Läden für Tierbedarf.

Von Stephanie Zerm